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Güneş tutulmasında görme yetisini kaybetti, hayata sporla tutundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 11:34 | Son Güncelleme

BURSA'da, 1999 yılındaki Gölcük depreminden 6 gün önce yaşanan güneş tutulmasını çıplak gözle izlerken göz retinasında meydana gelen yırtıkla görme yetisini kaybeden Ahmet Yılmaz (30), 7 yılda 10 operasyon geçirirken, 5 kez görmeye başlayıp yeniden kör oldu.

Güneş tutulmasında görme yetisini kaybetti, hayata sporla tutundu

Abdullah GÜÇLÜ- Oğuzhan DEMİR/ESKİŞEHİR, (DHA)- BURSA'da, 1999 yılındaki Gölcük depreminden 6 gün önce yaşanan güneş tutulmasını çıplak gözle izlerken göz retinasında meydana gelen yırtıkla görme yetisini kaybeden Ahmet Yılmaz (30), 7 yılda 10 operasyon geçirirken, 5 kez görmeye başlayıp yeniden kör oldu. Tamamen görme yetisini kaybeden Yılmaz, Eskişehir'e taşındıktan sonra hayata sporla tutunurken, kurduğu spor kulübünde kendi gibi görme engellileri bir araya getirdi.
Eskişehir’de yaşayan görme engelli Adnan Yıldız, Bursa’da 1999 Gölcük depreminden 6 gün önce güneş tutulmasını çıplak gözle izlerken göz retinasında meydana gelen yırtıkla görme yetisini kaybetti. Yaklaşık 7 yıl boyunca 10’a yakın ameliyata giren Yıldız, tedavilerden bir sonuç alamadı ve 5 kez görmeye başlayıp yeniden kör oldu. Kurduğu spor kulübüyle görme engellileri bir araya getiren Yıldız, hayata da sporla tutundu. Görme engelinin eğitim hayatını da etkilediğini ifade eden Yıldız, "Tutulma zamanı güneşe çıplak gözle baktım. Güneş ışınlarından gözümde retina yırtıklığı oluştu. Ailem bunu öğrendiğinde çok şaşırmıştı. Sokaktayken aniden iki gözüme birden perde indi. El yordamıyla evime ulaştım. Eve girdiğimde annemler şaşırıp kalmışlardı. Görmediğime inanamamışlardı. Sonrasında beni doktora götürdüler ve operasyona girdim. İlk operasyonda sağ gözümü kaybettim ve sol gözüm de yeterli düzeyde görüyordu. Tedavilerim 2006 yılına kadar devam etti. Bu süreçte defalarca operasyon geçirdim. Hatırladığım kadarıyla 10 tane operasyona girdim. Bu operasyonların her birinde gözümde yapılan işlemlerin ardından görüşüm giderek azaldı. Ameliyat olduktan sonra 3 ay boyunca gözlerim görüyordu fakat sonra görüşüm tekrar kayboluyordu. Son operasyondan sonra ise tamamen kör oldum. 4-5 kez görüşümü geri kazandım ve tekrar kaybettim” dedi.
Kendi gibi görme engelli bireyle bir araya gelen Adnan Yıldız, Eskişehir’e taşındıktan sonra 2 yıl önce görme engelliler için spor kulübü kurduğunu söyledi ve "Gözlerimi kaybetmemiş olsaydım farklı bir Adnan olabilirdim. Gözlerimi kaybettikten sonra hayata, insanlara olan bakış açım da değişti. Gözlerim görmüyordu ama bu bana hiçbir zaman engel olmadı. Zorluklarla karşılaştım ama hiçbir zaman bu durumu engel olarak görmedim. Ailem de bu konuda bana çok destek oldu. Ailemin de desteğiyle görme engelimi hiçbir zaman sorun etmedim kendime ve bu bana başarı kapılarını açtı. Görme engelliler alanında spor faaliyetleri içerisinde bulundum. Atletizmde başarı elde ettim, futbolda, golbolde başarı elde ettim. Kendimi geliştirmeye devam ettim ve arkadaşlarımla birlikte spor kulübü kurduk. Şu anda aktif olarak bu kulübün başkanlığını da yapıyorum ve oyuncusuyum. Bu sebeple azmim ve engelim bana fayda sağlamış oldu" dedi.

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Güneş tutulmasında görme yetisini kaybetti, hayata sporla tutunduGüneş tutulmasında görme yetisini kaybetti, hayata sporla tutunduGüneş tutulmasında görme yetisini kaybetti, hayata sporla tutunduGüneş tutulmasında görme yetisini kaybetti, hayata sporla tutundu

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