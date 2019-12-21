Güneşe hasret mahallede sisle gelen bereket

Antalya’nın Kaş ilçesinde yılın 6 ayı sisle kaplanan Kasaba Mahallesi’nde üretilen kapya biber, kalitesiyle dikkati çekiyor. Yakın mahallelerde bir ağaçtan 5 kilogram ürün alınırken Kasaba Mahallesi’nde 10 kilogram ürün alınabiliyor. Biber üreticisi Yaşar Pekmezci, "Gece sis çöker. Öğle 1 veya 2’ye kadar devam eder. Biz güneşe hasret kalırız. Fakat bu sisin tarım yönünden büyük avantajları var. Dona karşı çok iyi, çünkü bir örtü olarak seraların üstünü kaplıyor. Siste yüksek nem oranı olduğu için kapyaya büyük fayda sağlıyor" dedi.

Kaş’ın Kasaba Mahallesi’nde halk arasında ‘kör duman’ adıyla da bilinen sis, kapya biber üretiminde etkin rol oynuyor. Denizden 250 metre yükseklikte bulunan ve dört tarafı kapalı çanak seklindeki Kasaba Ovası’nda yılın büyük bölümünde görülebilen sis, örtü altı serada dona karşı da koruyucu özelliğiyle önem taşıyor. Kaş-Antalya yayla karayolunda ve ilçeye 25 kilometre uzaklıktaki Kasaba, Akdeniz iklimi etki alanı içerisinde kalıyor.

12 ay kapya üretimi

Biber üreticisi Mustafa Sivrier, kapya kalitesinin sise bağlı olduğunu belirterek “Bu biberin oluşumu, büyümesi, rengini vermesinin nedeni sistir. Yağışlar başladığı zaman çöken sis, kapyanın olmazsa olmazıdır. Bölgemizde sis olmasaydı, kapya kaliteli olmazdı. Burada tüccarın istediği renk ve boyda ürün yetişiyor" dedi.

Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı bölgede, yaklaşık 20 yıl önce sadece buğday ve susam ekili arazilerin bulunduğunu aktaran çiftçi Sivrier, “2000 yılından sonra burada sebze üreticiliği başladı. Bir tüccarın tavsiyesi üzerine, denenen biber tohumuyla üretim başladı ve yayıldı. Bu bölgede 12 ay biber üretiliyor. Başka hiç bir yerde yok. Türkiye’ye ve dünyaya kapya buradan gidiyor. Ürünlerimize çocuk gibi bakıyoruz. Evimizin temizliğini bıraktık, seramıza özen gösteriyoruz" diye konuştu.