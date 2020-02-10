Güneş'e Merkür'den daha yakın olacak Solar Orbiter fırlatıldı

Avrupa Uzay Ajansı'nın, bir buçuk milyar dolar bütçeli Güneş gözlem uydusu Solar Orbiter, Florida'daki üsten fırlatıldı. Sensörler ve kameralarla dolu olan Solar Orbiter'ın, Güneş'e 42 milyon kilometre kadar yaklaşması planlanıyor. Bilim insanları, bu cesur proje ile Güneş'in manyetik hareketliliği de dahil, birçok bilinmeyeni keşfetmeyi umuyor.

TÜRKİYE SAATİYLE 07.03'TE FIRLATILDI



Atlas roketinin üzerine takılı olan gözlem uydusu, bu sabah Türkiye saati ile 07:03'te Cape Canaveral Üssü'nden fırlatıldı.

İsminin kısaltması olan 'SolO' adı verilen uzay aracı 600 dereceye varan sıcaklıklara dayanabilecek şekilde yapıldı.

Proje her ne kadar Avrupa Uzay Ajansı tarafından hayata geçirilmiş olsa da Nasa da, Solar Orbiter görevine katkıda bulunuyor.

42 MİLYON KİLOMETRE YAKINLAŞACAK



Güneş'in kütlesinde zaman zaman yaşanan patlamalarla uzaya yaydığı milyarlarca ton cisim ve manyetik alan Dünya'ya da direkt olarak etki yapıyor. Enerji ve iletişim sistemleri bu patlamalar sonucu devre dışı kalabiliyor. Hatta olası bir "süper patlamanın" dünyayı tamamen karanlığa gömebileceği de tahmin ediliyor.