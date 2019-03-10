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Güneşi fırsat bilen Gaziantepliler parklara akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 16:27 | Son Güncelleme

Kış mevsiminin son döneminde ısınan havalar nedeniyle Gaziantepliler, hafta sonu tatilini de fırsat bilerek park ve bahçelere akın etti.Kışın son dönemlerinde Gaziantep’te ısınan havalar dolayısıyla, insanları hafta sonlarında sokaklara döküldü.

Güneşi fırsat bilen Gaziantepliler parklara akın etti

Kış mevsiminin son döneminde ısınan havalar nedeniyle Gaziantepliler, hafta sonu tatilini de fırsat bilerek park ve bahçelere akın etti.
Kışın son dönemlerinde Gaziantep’te ısınan havalar dolayısıyla, insanları hafta sonlarında sokaklara döküldü. İlkbahara geçişin yaşandığı bu dönemde insanlar park ve bahçelere akın ediyor. Kimileri park ve bahçelerde oturup, güneşin keyfini sürerken, kimileri ise tarihi mekanlarda dolaşarak stres attı.
Lise son sınıf öğrencisi Semih Polat sınav ve dersler nedeniyle stres attığını belirterek, "Üniversiteye hazırlanıyorum. Arkadaşlarla güneşli havayı görünce dışarıya çıkalım dedik. Üstüne sınav yoğunluğu var biz de sınav stresini üzerimizden atmak için arkadaşlara parkları gezdik şimdi de Gaziantep Kalesini görmeye geldik" dedi.
Bölgenin tarihi, kültürel ve turistik yerleri çevre illerden gelen vatandaşların da yoğun ilgisini görüyor.
Ağrı’dan Gaziantep’i gezmeye gelen Mehmet Özer ise, “Ağrı’dan geldim buraya. Gaziantep Kalesini gezmeye geldik. Çalışıyoruz normalde bugün de Pazar ve izinliyiz üstüne bir de hava güneşli olunca gezmeye çıktık. Kale çok güzel bir yer herkese tavsiye ediyorum” diye konuştu.

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