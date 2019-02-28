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"Güneşi gören hamsi kaçtı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 12:47 | Son Güncelleme

"Denizlerin kuru fasulyesi" olarak da adlandırılan hamsiyi tezgahta bulamayan vatandaşlar, lezzetinin yanı sıra fiyatının da uygun olması nedeniyle sardalyayı tercih ediyor - Edirne Balık Pazarı balıkçılarından Feridun Bistiren: - "Sardalya vatandaşın gözdesi oldu. Kilosunu 10-15 liradan veriyoruz. Peynir ekmek gibi gidiyor"

EDİRNE (AA) - Tezgahların yeni gözdesi sardalya vatandaşlarca en çok tercih edilen balık olurken, Edirne Balık Pazarında da tezgahları Marmara'dan çıkan sardalya doldurdu.

Edirne Balık Pazarında balıkçılık yapan Feridun Bistiren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, satışların iyi gittiğini anlattı.

Tezgahların yeni gözdesinin sardalya olduğunu belirten Bistiren, "Hamsiyi bu yıl bitirdik. Hamsi çok pahalı, tezgaha gelse bile taneyle satmam gerekir. Hamsinin alışı 35 lira. Tezgaha geldiği zaman bunun kilosu 40 lirayı bulur. O yüzden alamıyoruz, satmıyoruz da. Vatandaşımız da talep ediyor ama hamsi alamadığımız için tezgahta satamıyoruz. Güneşi gören hamsi kaçtı, nereye kaçtı bu balık? Sardalya vatandaşın gözdesi oldu. Kilosunu 10-15 liradan veriyoruz. Ortalama bir karış tanesi şu anda. Peynir ekmek gibi gidiyor. Izgara, tava, fırın her şekilde tüketilir, omegası yüksek. Somonla eş değer bir balık." diye konuştu.

- "Hamsi Gürcistan ve Rusya sularında"

Balıkçı Emekcan Taşdelen de hamsiyi soranların olduğunu ancak tezgahlarda bulunmadığını belirtti.

Hamsinin daha soğuk sulara göç ettiğini anlatan Taşdelen, "Balık satışları iyi ama hamsi yok bu aralar, hamsi kaçtı. Güneşi gören hamsi Gürcistan ve Rusya sularına devam etti. Tabii hamsi talebi de var ama elimizde yok." dedi.

Balıkçı Hamza Köksoy da sardalyanın kilogram fiyatının daha da düşmesini beklediklerini söyledi.

Balıkçıların denizlerden hamsi çıkaramadığını anlatan Köksoy, "Hamsi bulamıyoruz, bulsak da tezgaha koyamıyoruz, satamıyoruz. Hamsi az çıktığından dolayı pahalı. Hamsi kırmızı etle yarışıyor. Hamsi olmayınca vatandaşımız sardalyayı alıyor, severek de tüketiyor. Bunun tavasını, ızgarasını yapacaksın gayet lezzetli olur." dedi.

Vatandaşlardan Murat Özkan da hamsi almak için balık pazarına geldiğini ancak tezgahta bulamadığını dile getirdi. Balık fiyatlarının hamsi dışında normal olduğunu anlatan Özkan, haftada 3 gün ailece balık tükettiklerini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkçılar Gürcistan hamsi kaçtı Marmara Rusya sardalya

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