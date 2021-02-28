HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Güneşi gören kısıtlamayı unuttu! O kentte yaşayanlar parklara akın etti

Güneşi gören kısıtlamayı unuttu! O kentte yaşayanlar parklara akın etti

28.02.2021 17:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Güneşi gören kısıtlamayı unuttu! O kentte yaşayanlar parklara akın etti

Diyarbakır'da 16 dereceye ulaşan hava sıcaklarını görenler hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını umursamadan parklara akın etti. Maske-mesafe kurallarının da hiçe sayıldığı kentte ortaya çıkan manzara görenleri endişelendirdi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, Diyarbakır'da güneş ve sıcak havayla birlikte parklarda ve ara sokaklarda insan yoğunluğu oluştu. Kimi çocuklarını alıp parklarda otururken, kimi de arkadaşları ile banklarda ve çimlerde oturarak sohbet etti. Çocuklar da boş buldukları alanlarda futbol oynadı. Bazı kişilerin sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü.

Güvenlik güçleri, kentin değişik noktalarında denetimlerini sürdürürken, kısıtlamayı ihlal edenlere cezai işlem uyguladı.

diyarbakirda-kisitlama-unutuldu-maske-ve-mesafe-kuralina-uyulmadi_3921_dhaphoto3

diyarbakirda-kisitlama-unutuldu-maske-ve-mesafe-kuralina-uyulmadi_3921_dhaphoto2

diyarbakirda-kisitlama-unutuldu-maske-ve-mesafe-kuralina-uyulmadi_3921_dhaphoto1

DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hepsi define sandığından çıktı! Hepsi define sandığından çıktı!
Sarıçay'da endişelendiren görüntü! Tekneler karaya oturduSarıçay'da endişelendiren görüntü! Tekneler karaya oturdu
MSÜ subay ve astsubay başvuru şartları neler? MSÜ subay ve astsubay başvuru şartları neler?
Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı koronavirüs (Covid-19) Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

Pijama üstünün düğmelerini açtı! Olay oldu

Pijama üstünün düğmelerini açtı! Olay oldu

Tarihi kebapçıda şoke eden olay: 12 yılda 7 milyon lira

Tarihi kebapçıda şoke eden olay: 12 yılda 7 milyon lira

'Yerinde karar' dönemi başlıyor: Normalleşmeye en yakın 30 il

'Yerinde karar' dönemi başlıyor: Normalleşmeye en yakın 30 il

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

Diğer Haberler

Balıklıgöl kısıtlamalarda fotoğraf platosuna dönüştü!

Balıklıgöl yeni evli çiftlerin gözdesi oldu

Sarıçay'da endişelendiren görüntü! Tekneler karaya oturdu

Sarıçay'da endişelendiren görüntü! Tekneler karaya oturdu

Karantinayı ihlal eden covid-19 hastası polislere yakalandı!

Karantinayı ihlal eden covid-19 hastası polislere yakalandı!

Covid hastası bıçaklı kavgada yaralandı

Covid hastası bıçaklı kavgada yaralandı

Özel hastanenin ihmalkarlığı 8 kişiye virüs bulaştırmıştı: Yaşlı kadından acı haber

Özel hastanenin ihmalkarlığı 8 kişiye virüs bulaştırmıştı: Yaşlı kadından acı haber

Özel kamıştan üretiyor! Hatay neyi alabilmek için sıraya giriyorlar

Özel kamıştan üretiyor! Alabilmek için sıraya giriyorlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.