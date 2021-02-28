Güneşi gören kısıtlamayı unuttu! O kentte yaşayanlar parklara akın etti

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, Diyarbakır'da güneş ve sıcak havayla birlikte parklarda ve ara sokaklarda insan yoğunluğu oluştu. Kimi çocuklarını alıp parklarda otururken, kimi de arkadaşları ile banklarda ve çimlerde oturarak sohbet etti. Çocuklar da boş buldukları alanlarda futbol oynadı. Bazı kişilerin sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü.

Güvenlik güçleri, kentin değişik noktalarında denetimlerini sürdürürken, kısıtlamayı ihlal edenlere cezai işlem uyguladı.

DHA



