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Güneşi gören plaja koştu!

20.05.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Alanya ilçesinde güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen onlarca kişi sahillere akın etti. Soluğu plajlarda alan yerli-yabancı tatilciler, denize girdi, kumlarda güneşlendi.

Güneşi gören plaja koştu!

İlçede güneşi fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler soluğu dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarında aldı. Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 23, nem oranının yüzde 67 ölçüldüğü ilçede yeril ve yabancı tatilciler, deniz keyfi yaptı. Bazı turistler kumlarda güneşlenirken bazıları da müzik dinleyip kitap okudu.

DENİZ YATAKLARIYLA AÇILIP GÜNEŞLENDİLER

Sahilde yürüyen çiftler, deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu. Bazı tatilciler ise teleferiğe binerek Alanya'nın doğal güzelliklerini kuş bakışı seyretme fırsatı buldu. Meteoroloji yetkilileri, ilçede sıcak havanın etkisini önümüzdeki günlerde de sürdüreceğini bildirdi.

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"ÇOK GÜZEL BİR YER"

Sinop’tan Alanya’ya eşiyle beraber tatile gelen Necati Erdoğan, burayı çok sevdiğini söyledi. Erdoğan, “Burada tatil yapmayı herkese tavsiye ederim. Alanya çok güzel bir yer. Hatta bugün benim doğum, bugün de bile Alanya’dayım ve burası benim çok özel. Alanya’nın her bir yeri güzel. Kleopatra Plajı’ndan tutun Damlataş ve Dimçayı gezip görülecek yerlerden bir tanesi” dedi.

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İHA

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