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Güneşi gören Taksim’e akın etti, sosyal mesafe unutuldu

23.02.2021 17:32 | Son Güncelleme:
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Soğuk havaların ardından güneşin kendini göstermesiyle birlikte vatandaşlar Taksim’e akın etti.

Soğuk havaların ardından güneşin kendini göstermesiyle birlikte vatandaşlar Taksim’e akın etti. Pandeminin henüz bitmediğini hatırlatan bir vatandaş, “Pandemi henüz bitmedi, sosyal mesafeyi umursamıyorlar” dedi.
Haftalardır süren soğuk havaların ardından güneş sıcak yüzünü gösterdi. Havaların ısınmasıyla birlikte boş cadde ve sokaklar insanlarla dolmaya başladı. Turistler ve hafta sonu kısıtlamasında evlerinde kalan vatandaşlar güneşli havayı görünce soluğu Taksim Meydanı’nda aldı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi bu haliyle pandemi öncesindeki görüntüsünü aratmadı. İstiklal Caddesi’ne girişlere sınır getirilmiş olmasına rağmen bu kurala da uyulmadığı, insanların sosyal mesafeye dikkat etmedikleri görüldü.

“Pandemi henüz bitmedi, sosyal mesafeyi umursamıyorlar”
Pandeminin henüz bitmemiş olmasına rağmen insanların bunu umursamadığını dile getiren Celal Ertemur, “Hava sıcak olduğu için pandemi devam etmesine rağmen insanlar dışarıda ve hep iç içe girdi. Bu da yanlış bir şey, sonuçta pandemi henüz bitmedi. Sosyal mesafeyi pek fazla umursamıyorlar, bu kötü. Pandemi hala devam ediyor, bu bir gerçek ama insanlar bunu umursamıyor. Ama havaların güzel olmasıyla birlikte herkes dışarı akın etti. Artık yapacak bir şey yok. Yediden yetmişe herkes dışarıda, artık insanlar yasak da dinlemiyor. Herkesin bir bahanesi var” dedi.

“Sosyal mesafeyi korumamız lazım”
Bu zor günleri aşmak için sosyal mesafeye dikkat etmenin son derece önemli olduğunu söyleyen Yusuf Atalay da, “Kısıtlamalardan sonra insanlar evde durmaktan sıkıldı. Maskelerle yaşamak hayatı zorlaştırdı. Kendimizi sokağa atalım dedik. İnsanlar da aynı şekilde hissetmişler ki bugün bir hayli kalabalık var. Biraz daha dikkat etmemiz, sosyal mesafeyi korumamız lazım. Maske ile dolaşıyoruz, bu sıkıntıları aşmak için sosyal mesafe önemli diye düşünüyoruz” diye konuştu.

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