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Güneşi gören vatandaşlar Sarayburnu’nda deniz girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 16:48 | Son Güncelleme

İstanbul’da Ekim ayında güneşli havayı gören vatandaşlar denize girdi.

Güneşi gören vatandaşlar Sarayburnu’nda deniz girdi

İstanbul’da Ekim ayında güneşli havayı gören vatandaşlar denize girdi. Sarayburnu’nda yaz kış denize girdiklerini söyleyen vatandaşlar, serin suların tadını çıkardı.
İstanbul’da güneşli havayı gören vatandaşlar denizi tadını çıkardı. Ekim ayı olmasına rağmen vatandaşlar havlularıyla birlikte Sarayburnu sahiline akın etti. Denizin yaz aylarına göre daha güzel olduğunu söyleyen vatandaşlar, denizin keyfini gün boyu çıkardı. Balıklama atlayarak ve akıntıya karşı yüzerek vatandaşlar eğlenceli zaman geçirdi.

“Suyun tadına diyecek yok”
Denizin insanı dinç tuttuğunu ifade eden Ömer Karamustafa, “Su çok güzel, mükemmel. İnsan dinç oluyor. Buranın suyu çok temiz. Yaz boyu her gün geliyorduk. Ama şimdi sadece Pazar günleri gelebiliyoruz” dedi.
Denizin sıcak olduğun dile getiren Murat Sevim, “Suyun tadına diyecek yok. Harika. Göründüğü gibi değil. Su gayet sıcak, yüzüyoruz işte” ifadelerini kullandı.

“Buranın tadı hiçbir yerde yok”
Boğaz’da denize girmenin tadını hiçbir yerde bulamadıklarını dile getiren Muhammed Recep Balcıoğlu ise "Buranın tadı hiçbir yerde yok. Başka yerlere gidiyoruz ama buradaki tadı bulamıyoruz. Yaz-kış burada giriyoruz. Su çok güzel, herkesi bekleriz” diye konuştu.

“Yaz boyunca girdim ama bu kadar güzel su görmedim”
Kışın denizin daha güzel olduğunu söyleyen Turgay Tunç, “Kış olmasına rağmen su çok güzel, daha soğumamış. Keyfini çıkarıyoruz. Üşüme falan yok. Gerçekten yaz boyunca girdim ama bu kadar güzel su görmedim. Yazın da güzel ama şu an daha güzel” şeklinde konuştu.
Denizde yüzmenin spor olduğunu vurgulayan Nazmi Leblebici, “Boğaza göre kendimizi alıştırmışız. Buraya gelmeden edemiyoruz. Su da gayet güzel. Deniz demek spor demek” dedi.

“Kasım da bile gelmeyi düşünüyoruz”
Kasım ayında da denize girmeyi düşündüklerini dile getiren Hakan Özkan, “Sonbahar olmasına rağmen havalar çok güzel ve sıcak. Bu fırsattan yararlanıyoruz. Arkadaşlarla birlikte toplandık geldik. Hafta sonu keyfi yapıyoruz. Su çok güzel, Ekim ayı olmasına rağmen. Kasım da bile gelmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

Güneşi gören vatandaşlar Sarayburnu’nda deniz girdi

Güneşi gören vatandaşlar Sarayburnu’nda deniz girdi

Güneşi gören vatandaşlar Sarayburnu’nda deniz girdi

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