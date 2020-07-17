Güneş'i hiç bu kadar yakından görmemiştiniz

Güneş**'**in, yüzeyinden sadece 77 milyon kilometre uzaklıkan çekilen fotoğrafları, şimdiye kadar en yakından elde edilen görüntüler**.**

Fotoğrafları, Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) geçtiğimiz aylarda yolladığı Solar Orbiter (SolO) uzay aracı çekti.

Fotoğraflarda güneş yüzeyindeki "kamp ateşleri" adı verilen minik patlamalar da görülüyor.

Bunların boyutları, dünyadaki teleskopların sık sık gördüğü güneşin dev patlamalarının milyonda biri.

Ancak bu minyatür versiyonların aynı mekanizmayla oluşup oluşmadığı net değil. Bu küçük parlamalar, güneşin dış atmosferini, yüzeyinden çok daha sıcak hale getiren gizemli süreçte bir rol oynuyor olabilir.

ESA'dan bilim insanı Daniel Müller "Güneşin yüzeyi 5.500 dereceyle görece soğuk bir yüzeye sahip. Ancak bir milyon dereceyi aşkın süper sıcak bir atmosferle çevrili" diyor.

"ABD'li büyük fizikçi Eugene Parker'ın teoresine göre, çok sayıda küçük ateşlenme varsa, bu dış yüzeyi sıcaklaştırabilecek bır ısınmayı açıklayabilir."

Oynadıkları rol ne olursa olsun, kamp ateşleri kesinlikle çok küçük. Belçika Kraliyet Gözlemevi'nde çalışan, uzay aracındaki Aşırı Ultraviyole Görüntüleyiciyi (EUI) izleyen David Berghmans, küçüklüklerinin şimdiye dek gözden kaçırılmalarını açıklayabileceğini söylüyor.