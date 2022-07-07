Güneşin yüzünüzü ve cildinizi kurutmasına karşı önlem olarak alınabilinecek en iyi güneş kremleri

Yaz mevsiminde özellikle hassas ve açık tene sahip kişiler ile vücudunda çok sayıda ben bulunanların güneşlenirken daha dikkatli olması gerekir. Ölümcül cilt kanserlerine kadar uzanan ve birçok risk barındıran bu durum karşısında tedbir almak önem taşır. Bunun için de kuşkusuz kaliteli ve güvenilir güneş koruyucu ürünler kullanmanız önerilir. Farklı cilt tiplerine uygun en etkili güneş kremlerini sizler için bir araya getirdik. En iyi yüz güneş kremlerine göz atmaya ne dersiniz?

1. En çok tercih edilen: Solante Actinica SPF50+ Güneş Koruyucu Losyon

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Güneş koruyucu ürünleri araştıranlar bilir: Solante, farklı cilt tiplerine özel ürünler barındırmasıyla dikkat çeker. Cilt problemleri yaşıyorsanız Solante Actinica SPF50+ Güneş Koruyucu Losyon, antioksidan içeriğe ve 50+ faktör korumaya sahip. Ürün, içeriğinde bulunan bileşenler sayesinde lekeye meyilli, yoğun akneli, kızarık ciltli ve daha birçok sorunlarla baş etmek zorunda kalan bireylere özel çözümler sunar. Güneşe uzun süre maruz kalan ciltler için özel üretilen Solante Actinica'yı yaz boyu güvenli kullanım için tercih edebilirsiniz. Solante'nin hamile ve çocuklar için üretilen farklı ürünleri bulunduğunu belirtmeden geçmeyelim.

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2. Propolisli özüyle diğer ürünlerden ayrılan: Beeo Apicare Propolisli Yüz Güneş Kremi

Beeo Apicare Propolisli Yüz Güneş Kremi, içeriğinde bulunan Anadolu propolis özleri ve çinko mineraliyle muadillerinden ayrılan bazı özelliklere sahip. Hoş kokusu ile kullanıcılardan beğeni toplayan ürünün diğerlerinden ayıran özelliği, doğal içeriği ve yerli üretim olması. İçerisinde paraben gibi zararlı kimyasal bileşenler barındırmayan güneş koruyucu, doğal oluşu ile dikkat çeker. Alerjik ve hassas ciltleri düşünerek üretilen ürün, hipoalerjenik ve tüm cilt tiplerinin kullanımına uygun olduğu için sıkça tercih edilir. Yaz sıcaklarında doğal içerikli güneş koruyucu arıyorsanız bu ürünü incelemeye ne dersiniz?

3. Matlaştırıcı etkiyle yüksek koruma: Vichy Capital Soleil Yüz Güneş Kremi

Yüzünüzün istemediğiniz şekilde parlaması bazen can sıkıcı oluyor, değil mi? Yağlı bir cildiniz varsa ve kullandığınız kozmetik ürünler de yağlı ise bu durumdan kurtulmak biraz zor. Vichy, bu probleme karşı matlaştırıcı bir güneş koruyucu geliştiriyor. Anında mat etki için içeriği, yeşil kil ve probiyotik türevlerle zenginleştirilen Vichy Capital Soleil Yüz Güneş Kremi'nin UV Koruma spektrumu oldukça geniş. Sürdükten sonra yağlı his bırakmayan krem, cildiniz tarafından hızlı emiliyor ve yüzünüzde beyaz leke görünümü bırakmıyor. Yağlı ciltler için hipoalerjenik olarak üretilen ürün, içeriğinde jelatin içermiyor.

4. Hassas ciltler için: Sebamed Sun Care Güneş Koruyucu Krem

Sebamed Sun Care Güneş Koruyucu Krem, mikropigmentlerle kombine edilerek üretiliyor. 50 faktör koruma sağlayan üründe yüksek etkili UVA ve UVB filtreleri bulunuyor. Bu sayede krem, güneşin zararlı ışınlarını süzüyor ve cildiniz için etkili bir koruma sağlanmasına yardımcı oluyor. Ayrıca cildinizi tahrişlere karşı korumak için uygun olan krem, yağsız yapısı ve alkol içermemesiyle dikkat çekiyor. Hem günlük hem tatil mekânları için kullanılabilen ürün, suya dayanıklı olduğu için etkili koruma sağlıyor. Cildinizde yapışkan his bırakmayan ürün aynı zamanda beyaz kalıntılar da bırakmıyor.

5. Yağlı ciltler ve alerjik bünyeler için ideal: La Roche Posay Anthelios Dry Touch SPF 50+ Güneş Koruyucu Yüz Kremi

La Roche Posay Anthelios Dry Touch SPF 50+ Güneş Koruyucu Yüz Kremi, güneş ışığına yoğun şekilde maruz kalan, alerjiye meyilli ve güneşe karşı toleransı düşük ciltler için geliştiriliyor. Normal, karma veya yağlı tüm cilt tiplerine uygun formülize edilen ürün, isminden de anlaşılacağı üzere cildinizde kuru etki oluşturmayı amaçlıyor. Dolayısıyla yağlı ciltler için de kullanıma uygun olmasının yanı sıra cildin istenmeyen parlaklığını da dengeliyor. Güçlü etkisi sayesinde az miktarda aldığınız ürünü yüzünüze yedirmenizle beklentileriniz kolayca karşılanıyor. Kremin paraben ve jelatin içermediğini de söylemeden geçmeyelim.

6. Kızarıklık giderici ve yüksek koruma sağlayan: Bioderma Photoderm AR SPF 50+ Güneş Koruyucu

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Kızarıklığa meyilli bir cildiniz varsa Bioderma Photoderm AR SPF 50+ Güneş Koruyucu tam size göre olabilir! Ürün; sadece güneşin zararlı ışınlarını engellemiyor, aynı zamanda cildinizdeki kızarık görünümünü de azalttığı için dikkat çekiyor. Ayrıca renkli dokusu ile cildinizdeki renk farklılıklarının da eşitlenmesine yardımcı oluyor. Ürün, tam bir fondöten etkisinden ziyade BB kremler gibi renk eşitleme ve cildinizdeki istenmedik kızarıklıkları giderme konusunda başarılı sonuç veriyor. Kullanılmadan önce iyice çalkalanması gereken güneş koruyucu, kullanıcılar tarafından oldukça beğenilen ürünler arasında yer alıyor.

7. Ultra nemlendirici ve leke karşıtı FACTOR100 Ultra Nemlendirici Leke Karşıtı Yüksek Korumalı Güneş Kremi

FACTOR100 Ultra Nemlendirici Leke Karşıtı Yüksek Korumalı Güneş Kremi, her cilt tonuyla uyumlu ve kolejen içeren bir ürün olmasıyla dikkat çekiyor. İçinde Kolajen Tip 1 ve Tip 2 bulunan ürün, yüzünüzün aydınlık ve doğal bir görünüm kazanmasına yardımcı oluyor. Karma cilt tiplerine oldukça iyi gelen güneş kremi, ilk kullanımda verdiği nemlilik ve aydınlık hissiyle rakiplerinden ayrılıyor. Ürünün, yağlı ciltler için özel üretilen diğer güneş kremleri gibi kuru etki bırakan bir yapıya sahip olmadığını belirtmekte yarar var. Nispeten normale göre daha kuru bir cildiniz varsa bu ürünün size iyi gelebileceğini söyleyebiliriz.

8. Karma ve hassas citler için geniş spektrumlu Avene Fluide 50+ Normal Karma ve Hassas Ciltler İçin Güneş Kremi

Avene Fluide 50+ Normal Karma ve Hassas Ciltler İçin Güneş Kremi; normal, karma ve hassas ciltler için uygun olmasıyla göze çarpıyor. Yağlı cilde sahip bazı kullanıcılar, sivilce çıkartmadığı için kremden memnun kaldıklarını dile getiriyor. 50+ yüksek koruma faktörü ve renkli anti-mavi ışın güneş filtresiyle ürün, ultra geniş spektrumlu güneş koruması sağlıyor. Fotostabil ve mat bir etki oluşturan güneş kremi, ciltte bıraktığı kuru hisle yağlı cilde sahip kişileri tatmin ediyor. Ürünü yüz ve boyun bölgesine uyguladıktan 3 saniye sonra cildinizde emilim gerçekleşiyor. Suya karşı dayanıklı formülüyle kremi denizde veya yüzerken kullanabilirsiniz.

9. Hızlı sonuç veren doğal bir içerik için: Dermoskin SPF 30 Güneş Kremi

Kalitesiyle adından söz ettiren Dermoskin SPF 30 Güneş Kremi, paraben içermiyor ve içeriğindeki diğer bileşenlerin doğal olması ile dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra renklendirici (colorant) ve yapay koku (fragrance) içermiyor. Güneş ışınlarına karşı geniş spektrum sağlayan ürün, yüzünüzde beyaz izler bırakmadan kolayca dağılıyor. İnce bir yapıya sahip güneş kremi, ilk sürüldüğünde cildinizde hafif bir parlama etkisi oluşturuyor. Kremi güzelce yedirdikten sonra bu etki kayboluyor. Düzenli kullanımda nemlendirici ve koruyucu etkisi hemen hissedilen ürün, renksiz transparan yapısı sayesinde teninizde ipeksi bir etki bırakıyor.

10. Suya dayanıklı ve hızlı emilen: Nivea Sun SPF 50+ Koruma & Nem Nemlendirici Güneş Kremi

Nivea Sun SPF 50+ Koruma & Nem Nemlendirici Güneş Kremi, 48 saat nemlendirici etkisiyle karşımıza çıkıyor. Cildinizdeki mikrobiyom dengesi ile ürün, yüksek koruması ile cildinize uyum sağlıyor. İdeal boyutu ve sprey şişesi ile kolay kullanım sağlayan güneş kremi, cildiniz tarafından hızlıca emiliyor. Ürünü sürdükten sonra hissedilen hafif yapışıklık hissi, kremi cilde yedirdikten hemen sonra kayboluyor. Suya karşı dayanıklı olması ve güzel kokması ile kullanıcılar tarafından sevilen ürünün, bolca sürülmesi gerekiyor. Aksi hâlde az miktardaki kullanım, koruyucu etkiyi engelleyebiliyor.