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Güneşlenenler için önemli uyarı! Cilt kanseri riski...

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.08.2020 11:01 | Son Güncelleme

Güneşe yaşam kaynağımız desek yanlış bir tanım yapmış olmayız. Dünyada yaşamın oluşması ve devam etmesi için güneşe muhtacız. Ancak güneşin olumsuz etkileri de bulunmuyor değil. Güneş altında kalan eşyalarınızın solduğunu fark etmişsinizdir. Aynı şekilde yaşlandırıcı etkisini de duymuşsunuzdur. Tüm bunlardan daha korkunç bir senaryo olan cilt kanseriyle fazla güneşlenmenin bağlantısı var mı? Gelin, birlikte inceleyelim.

Güneşlenenler için önemli uyarı! Cilt kanseri riski...

Ülkemizin coğrafi konumu sebebiyle bolca güneş alan ayların içerisindeyiz. Yaz tatilini bekleyip bronzlaşma hayali kuranlar kendilerini sahillere attılar. Ancak önem verilmesi ve dikkat edilmesi gereken bir tehlike mevcut. Bronzlaşma hayaline kapılıp cilt kanseri olabilirsiniz…

GÜNEŞ IŞINLARI VE KANSER RİSKİ

Güneş ışınları vücudumuzda D vitamini salgılanması için gerekli. Kemik sağlığı, büyüme ve gelişme için gerekli olan D vitamini dolayısıyla güneşe muhtacız. Yani aslında dikkat edilmesi gereken noktalara uyulduğu takdirde güneşe tamamen zararlı diyemeyiz. Dikkat edilmesi gereken noktalar ise güneşlenme zamanı ve süresidir. Bu kurallara uyulmadığı takdirde cilt kanseri türlerinin gelişme olasılıkları artıyor. Cilt kanserinin en agresif türü olan melanomanın görülme sıklığının 1970’lerden günümüze %150 oranında arttığı biliniyor. Aynı dönem içerisinde ölüm vakalarının oranı ise %44 artmış durumda.

Yaz aylarında güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde güneş ışınlarından korunmak oldukça önemli. Saat 10’dan önce veya 16’dan sonra güneşlenmek sizi güneşin zararlarından koruyacaktır. Ayrıca güneşte bulunma sürenizi de mümkün olduğunca azaltmak da yararlı olacaktır.

Güneş gözlüğü takmak gözlerinizi güneşin zararlı etkilerinden koruyup katarakt ve retina problemlerinin görülme olasılığını azaltacaktır.

Güneşe maruziyet sonucu ortaya çıkan ve masum olarak görünen kızarma, yanma, soyulma, kaşıntı ve lekelenme ileriki yaşlarda başınıza büyük sorunlar açabilir. Bu nedenle zamanında önlem almalısınız. Güneş kremleri kullanarak kendinizi koruyabilirsiniz.

GÜNEŞ KREMLERİ

Güneş kremleri kendi içlerinde kimyasal ve fiziksel koruma sağlayanlar olarak ikiye ayrılır. Kimyasal koruma sağlayan kremlerin içeriğindeki kimyasallar cilt yüzeyinden emilerek cilt altında güneşe karşı bir kalkan oluşturuyor. Fiziksel koruma sağlayanlar ise cilt yüzeyinde beyaz bir koruma tabakası oluşturarak güneş ışınlarının geri yansıtılmasını sağlıyor.

Güneş kremlerinden en iyi verimi almak ve maksimum korunma sağlamak için dışarı çıkmadan 20 dakika önce güneş kremini sürmeniz ve su ile temas sonrasında kremi tazelemeniz gerekir. Su ile temas olmazsa 4 saatte bir krem sürmeniz gerektiğini de hatırlatalım.

Güneş kremi almak istediğiniz takdirde farklı koruma föktörlerinin olduğunu göreceksiniz. 15 faktör %92 oranında, 30 faktör %94 oranında, 50 faktör ise %97 oranında koruma sağlar. Aşırı beyaz bir tene ve herhangi bir cilt problemine sahip değilseniz 15-20 faktörlük bir koruma sizin için yeterli olacaktır.

CİLTTEKİ DEĞİŞİMLERE DİKKAT!

Cildinizde uzun süredir iyileşmeyen yara, benlerinizde renk değişikliği, asimetrik büyüme, kanama, şişme gibi sorunlar gözlemlerseniz bir dermatoloji uzmanına görünmenizde fayda var.

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