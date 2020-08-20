Güneşlenenler için önemli uyarı! Cilt kanseri riski...

Ülkemizin coğrafi konumu sebebiyle bolca güneş alan ayların içerisindeyiz. Yaz tatilini bekleyip bronzlaşma hayali kuranlar kendilerini sahillere attılar. Ancak önem verilmesi ve dikkat edilmesi gereken bir tehlike mevcut. Bronzlaşma hayaline kapılıp cilt kanseri olabilirsiniz…

GÜNEŞ IŞINLARI VE KANSER RİSKİ

Güneş ışınları vücudumuzda D vitamini salgılanması için gerekli. Kemik sağlığı, büyüme ve gelişme için gerekli olan D vitamini dolayısıyla güneşe muhtacız. Yani aslında dikkat edilmesi gereken noktalara uyulduğu takdirde güneşe tamamen zararlı diyemeyiz. Dikkat edilmesi gereken noktalar ise güneşlenme zamanı ve süresidir. Bu kurallara uyulmadığı takdirde cilt kanseri türlerinin gelişme olasılıkları artıyor. Cilt kanserinin en agresif türü olan melanomanın görülme sıklığının 1970’lerden günümüze %150 oranında arttığı biliniyor. Aynı dönem içerisinde ölüm vakalarının oranı ise %44 artmış durumda.

Yaz aylarında güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde güneş ışınlarından korunmak oldukça önemli. Saat 10’dan önce veya 16’dan sonra güneşlenmek sizi güneşin zararlarından koruyacaktır. Ayrıca güneşte bulunma sürenizi de mümkün olduğunca azaltmak da yararlı olacaktır.