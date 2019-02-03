Güneşli havada oluşan yoğun trafik havadan görüntülendi

Pazar gününün güneşli olmasını fırsat bilen İstanbullular, sahil kesimlerine adeta akın etti. Vatandaşların Rumelihisarı’nda araçlarıyla oluşturduğu yoğun trafik ise havadan görüntülendi.
İstanbul’da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte İstanbullular sahil kesimlerine akın etti. Özellikle boğaz civarında yoğun trafik oluştuğu görüldü. Pazar gününün tadını çıkarmak isteyen vatandaşların Rumelihisarı’nda araçlarıyla oluşturduğu trafik ise havadan görüntülendi.
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