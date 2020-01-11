Güneşli havada Uludağ’ın keyfini çıkarıyorlar

Yazdan kalma güneşli bir havanın hakim olduğu Uludağ’da pistlerde adeta adım atmaya yer kalmadı.

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’a tatilciler akın etti. Adeta yazdan kalma bir havanın yaşandığı Uludağ, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaretine uğruyor. Güneşli ve açık havada karın keyfini çıkaran tatilciler doyasıya eğleniyor. Pistlerin dolduğu ve adım atacak yerin kalmadığı zirvede kar kalınlığı ise 140 santimetre olarak ölçüldü. Pistlerde kayak yaparak günün keyfini çıkaran tatilciler ise, güneşli havadan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Bazı tatilcilerin kısa kollu şekilde kayak yaptığı görüldü.

Uludağ’da yazdan kalma bir gün yaşadıklarını ifade eden tatilciler, “Gerçekten soğuk hava yerini sıcak havaya bırakmış. Güneşin altında açık havada çok güzel eğleniyoruz. Bugün burada kayak yapıyoruz. Uludağ çok güzel bir yer. Bütün vatandaşları buraya bekliyoruz” dedi.

Öte yandan Uludağ’da pistlerin güvenliği ise Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinden soruluyor. Ekipler, bir olay olduğunda anında müdahale ediyor. Ayrıca pistlerde kayak yapanlar ise en çok sivil şekilde pistlerde dolaşanlardan şikayetçi. Tatilciler buna bir çare bulunmasını istiyor.

