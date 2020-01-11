HABER
  4. Güneşli havada Uludağ’ın keyfini çıkarıyorlar

Güneşli havada Uludağ’ın keyfini çıkarıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 14:25 | Son Güncelleme

Yazdan kalma güneşli bir havanın hakim olduğu Uludağ’da pistlerde adeta adım atmaya yer kalmadı.Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’a tatilciler akın etti.

Yazdan kalma güneşli bir havanın hakim olduğu Uludağ’da pistlerde adeta adım atmaya yer kalmadı.
Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’a tatilciler akın etti. Adeta yazdan kalma bir havanın yaşandığı Uludağ, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaretine uğruyor. Güneşli ve açık havada karın keyfini çıkaran tatilciler doyasıya eğleniyor. Pistlerin dolduğu ve adım atacak yerin kalmadığı zirvede kar kalınlığı ise 140 santimetre olarak ölçüldü. Pistlerde kayak yaparak günün keyfini çıkaran tatilciler ise, güneşli havadan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Bazı tatilcilerin kısa kollu şekilde kayak yaptığı görüldü.
Uludağ’da yazdan kalma bir gün yaşadıklarını ifade eden tatilciler, “Gerçekten soğuk hava yerini sıcak havaya bırakmış. Güneşin altında açık havada çok güzel eğleniyoruz. Bugün burada kayak yapıyoruz. Uludağ çok güzel bir yer. Bütün vatandaşları buraya bekliyoruz” dedi.
Öte yandan Uludağ’da pistlerin güvenliği ise Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinden soruluyor. Ekipler, bir olay olduğunda anında müdahale ediyor. Ayrıca pistlerde kayak yapanlar ise en çok sivil şekilde pistlerde dolaşanlardan şikayetçi. Tatilciler buna bir çare bulunmasını istiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREmeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...Emeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...
Bıçaklanarak hayatını kaybeden lise öğrencisi toprağa verildiBıçaklanarak hayatını kaybeden lise öğrencisi toprağa verildi
Bursa’dan Balkanlar’a havayolu köprüsüBursa’dan Balkanlar’a havayolu köprüsü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna'dan İran'ın 'biz vurduk' itirafına ilk tepki!

Ukrayna'dan İran'ın 'biz vurduk' itirafına ilk tepki!

Ruhani'den "yanlışlıkla" düşürülen uçakla ilgili açıklama

Ruhani'den "yanlışlıkla" düşürülen uçakla ilgili açıklama

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Antalya uçağında büyük panik!

Antalya uçağında büyük panik!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

Şehit cenazesinde yürek burkan an!

Şehit cenazesinde yürek burkan an!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa’da uyuşturucu ticaretine 15 tutuklama

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu!

Esenyurt’ta ‘suç makinelerine’ gece yarısı operasyon!

Esenyurt’ta ‘suç makinelerine’ gece yarısı operasyon!

Darbeci komutan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaçırılma planını anlattı

Her şeyi tek tek anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçırılsaydı...

Bakan Pakdemirli'den son dakika Kıbrıs açıklaması! Su götüren hatta kopma

Bakan Pakdemirli duyurdu! Su götüren hatta kopma

Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan uyuşturucu operasyonlarına ilişkin açıklama

İçişleri'nden uyuşturucu operasyonlarına ilişkin açıklama

Eskişehir'de aç kalan kurt mahalleye indi

Yer: Eskişehir... Böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.