HABER

Güneşli havayı fırsat bilen tatilciler Gölcük Tabiat Parkı’nı doldurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 16:50 | Son Güncelleme

Bolu’da hafta içi yağan mevsimin ilk karının ardından sıcaklıkların tekrar yükselmesiyle güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, Gölcük Tabiat Parkı’na akın etti.Bolu’da, kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve 4 mevsim Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi haline gelen Gölcük Tabiat Parkı, hafta içi gelen mevsimin ilk karının ardından sıcaklıkların yükselmesiyle tatilcilerle doldu.

Bolu’da hafta içi yağan mevsimin ilk karının ardından sıcaklıkların tekrar yükselmesiyle güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, Gölcük Tabiat Parkı’na akın etti.
Bolu’da, kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve 4 mevsim Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi haline gelen Gölcük Tabiat Parkı, hafta içi gelen mevsimin ilk karının ardından sıcaklıkların yükselmesiyle tatilcilerle doldu. Güneşli havayı fırsat bilerek hafta sonu tatillerini çam ağaçlarının içerisinde geçirmek isteyen vatandaşlar, göl çevresinde yürüyüş yaparak bol bol fotoğraf çektirdi. İstanbul’dan hafta sonu tatilini Bolu’da geçirmek için gelen bir tatilci, “Gölcük çok güzel. Doğası bakir bir doğa. El dokunulmamış birçok yerine. Bu ikinci gelişim. İlk geldiğimde her yer karlarla kaplıydı. Göl buzdu. Bu mevsimde de çok güzel. Her mevsimde görmek istiyorum” dedi.

Taksim'de altın sarısı simli araca büyük ilgiTaksim'de altın sarısı simli araca büyük ilgi
Barış Pınarı Harekatı’na tiyatrolu destekBarış Pınarı Harekatı’na tiyatrolu destek
ASAM Kendir Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Koçak: “Kenevir yağından akaryakıtsız tarım yapılabilir, bu da bize 100 milyar dolar gelir sağlar”ASAM Kendir Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Koçak: “Kenevir yağından akaryakıtsız tarım yapılabilir, bu da bize 100 milyar dolar gelir sağlar”
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlk soruda elendi! Sosyal medyada gündem oldu

İlk soruda elendi! Sosyal medyada gündem oldu

Bomba itiraf! 'Yıllardır iş gelmediği için...'

Bomba itiraf! 'Yıllardır iş gelmediği için...'

Trump kararnameyi imzaladı! ABD tarihinde böylesi görülmedi

Trump kararnameyi imzaladı! ABD tarihinde böylesi görülmedi

Acı olay! Sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

Acı olay! Sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Darbe vuruldu! Sayı 1090 oldu

Darbe vuruldu! Sayı 1090 oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Cumhurbaşkanım mektup getirdim sana

Cumhurbaşkanım mektup getirdim sana

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı: Yaralılar var

Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı: Yaralılar var

Son dakika: Kars'ta çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kars'ta sıcak çatışma! Etkisiz hale getirildiler

Son dakika: Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nde yangın

Ankara'da gökbilim merkezinde yangın!

DSP'den CHP'ye 'bölücülerle ittifak' tepkisi

DSP'den CHP'ye 'bölücülerle ittifak' tepkisi

Teröristlerin hain planı deşifre oldu, güvenlik güçleri alarma geçti

Teröristlerin hain planı deşifre oldu, güvenlik güçleri alarma geçti

Bebek Sahili'nde panik anları! Teknede yangın çıktı

Bebek Sahili'nde panik anları!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.