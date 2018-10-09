"Güneşten elektrik üretimi çatıya anken takmak kadar kolay olacak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de bin 700 saatlik güneşlenme potansiyeli bulunduğunu belirterek, "Bu bölgelerde, Anadolu'da birçok yerde çatılarda bu sistem vardı. Şimdi ona benzer bir uygulamayı, güneşten elektrik üretimi amacıyla desteklemiş olacağız. Arkadaşlarla görüştük. Bir sürü bürokrasi vardı, onları azalttık. Birtakım masraflar alınıyordu, onları da azalttık. Burada çatıya uydu anteni takmak kadar kolay ve basit olacak bu iş." dedi.

Antalya'da temaslarını sürdüren Bakan Dönmez, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e ziyarette bulunarak, bir süre sohbet etti.

Burada bir konuşma yapan Dönmez, Antalya'nın turizm potansiyeli, doğal güzelliklerinin yanı sıra son dönemde enerji kenti olma yolunda ilerlediğini belirterek, kentte belediyenin, yenilenebilir enerji kaynakları, biyogaz ve güneş enerjisiyle ilgili projeleri olduğunu ifade etti.

Dönmez, "Sadece Antalya'da değil, özellikle güneş potansiyeli yüksek kentlerimizde çatı ve cephe uygulamalarının önünü açıyoruz. Tarımsal sulama amaçlı kullanmak isteyenler için de benzer bir uygulamaya devam edeceğiz." diye konuştu.