Güney Afrika, Abuja Büyükelçiliğini kapattı

Güney Afrika Dışişleri Bakanlığı, ülkede Afrika kökenli yabancılara yönelik şiddet (Zenofobi) nedeniyle Nijerya'nın başkenti Abuja'daki büyükelçiliğini geçici olarak kapattı.

Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, yaptığı açıklamada, ülkede özellikle Nijeryalılar başta olmak üzere Afrika kökenli yabancılara yönelik yapılan saldırılara misilleme yapılması ihtimali nedeniyle Nijerya'daki diplomatik misyonlarını geçici olarak kapattıklarını belirtti.

Pandor, "Hükümetimiz, Güney Afrika'da yaşayan Afrika kökenli yabancılara ve yabancıların iş yerlerine yapılan saldırıları kınıyor. Şiddet olaylarını önlemek için Nijerya hükmetiyle sürekli iletişim halindeyiz." dedi.

Nijerya hükümeti dün Pretorya Büyükelçisi Kabiru Bala'yı geri çağırmıştı.

- Afrika ülkeleri Güney Afrika'daki olayları kınadı

Güney Afrika'daki olaylara ilişkin Afrika Birliğinden sonra Zimbabve ve Etiyopya gibi ülkelerden de kınama mesajları geldi.

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güney Afrika'da nefret kaynaklı tüm saldırıları şiddetle kınıyoruz. Ayrıca Güney Afrikalı yetkililerin olaylarla ilgili aldığı kararları da takdir ediyoruz. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve Güney Afrikalı meslektaşlarımızla düzenli iletişim halindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.