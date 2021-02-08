Güney Afrika AstraZeneca Aşısını Askıya Aldı

Güney Afrika, AstraZeneca aşısıyla yürütülen kitlesel aşı kampanyasını askıya aldı. Kararın alınmasında yeni bir araştırmanın sonuçları etkili oldu. Araştırma AstraZeneca aşısının ülkede ortaya çıkan mutasyona uğramış yeni Corona virüsü varyantına karşı daha az etkili olduğunu ortaya koyuyordu.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Güney Afrika'daki son gelişmeleri ele almak üzere bugün (8 Şubat) toplanıyor.
Johannesburg'daki Witwatersrand Üniversitesi tarafından yapılan yapılan araştırma, henüz bağımsız bilim kurulları tarafından değerlendirilmedi. Çalışma, İngiliz ilaç firması AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile ortak geliştirdiği Corona virüsü aşısının sadece "genç yetişkinlerde virüsün Güney Afrika varyantının yol açtığı hastalığın orta ağırlıktaki seyrine karşı kısıtlı koruma" sağladığı sonucunu içeriyor.
Bu gelişme, 46 bin kişinin Corona enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybettiği Güney Afrika'nın salgınla mücadele çalışmalarına darbe indirdi. Oysa Güney Afrikalı yetkililer, önümüzdeki günlerden itibaren ülke nüfusunu bir milyon doz AstraZeneca aşısı ile aşılamaya başlamayı planlıyordu. Ancak yapılan araştırma, AstraZeneca aşısının Corona virüsünün Güney Afrika varyantının yol açtığı orta derece seyirli hastalık vakalarına karşı sadece yüzde 22 oranında koruma sağladığını ortaya koyuyor.
Araştırma, AstraZeneca aşısının ağır hastalığa karşı etkilerini içermiyor. Corona virüsünün Güney Afrika varyantı, ABD dahil en az 32 ülkede tespit edildi.
AstraZeneca'dan Pazar günü yapılan açıklamada, firmanın virüsün Güney Afrika varyantına karşı başka bir aşı geliştirmeye başladığı, bu aşının sonbahar aylarına kadar hazır olmasının beklendiği bildirildi.
Meksika'da aşı kampanyasında internet sorunu
Öte yandan milyonlarca Meksikalı, Corona virüsü aşısı yaptırmak için randevu alacakları internet sitesinin geçtiğimiz hafta devreye girmesiyle birlikte baş gösteren sorunlar nedeniyle hayal kırıklığına uğradı.
Bir Meksikalı, İngiliz Guardian gazetesine, annesine aşı randevusu alabilmek için "üç gün boyunca internet sitesiyle uğraştığını" söyledi, "Ben olmasaydım annem randevusunu alamazdı" dedi.
Aşı randevusu sitesinde yaşanan sorunlar, Corona enfeksiyonunun tüm dünyada en çok can kaybına yol açtığı üçüncü ülke olan Meksika'da moral bozukluğuna yol açtı. Johns Hopkins Üniversitesi'ne göre ABD, 463 bin 477 ölüm vakasıyla dünya genelinde Corona enfeksiyonu nedeniyle en çok can kaybının kayda geçtiği ülke. ABD'yi 231 bin 534 ölüm vakasıyla Brezilya, 166 bin 200 ölüm vakasıyla da Meksika izliyor.
ABD ayrıca 27 milyondan fazla doğrulanmış vakayla Johns Hopkins Üniversitesi'ne göre dünyada en çok Corona enfeksiyonu vakasının görüldüğü ülke. ABD'yi en yüksek enfeksiyon vakası sıralamasında 10 milyon 800 bin vakayla Hindistan, 9 milyon 500 bin vakayla Brezilya izliyor.
ABD'de şimdiye kadar 59 milyon doz aşı dağıtıldı
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Pazar günü yaptığı açıklamada, ABD'de şimdiye kadar 59 milyon dozdan fazla aşı dağıtıldığını bildirdi. Pazar sabahı sunulan son verilere göre ABD'de Moderna ve Pfizer-BioNTech firmalarının geliştirdiği 41 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Bunlardan 31 milyon 500 binine ilk doz aşı yapıldı. 9 milyon kişiye ise ikinci doz aşı yapıldı.