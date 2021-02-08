Güney Afrika AstraZeneca Aşısını Askıya Aldı

Güney Afrika, AstraZeneca aşısıyla yürütülen kitlesel aşı kampanyasını askıya aldı. Kararın alınmasında yeni bir araştırmanın sonuçları etkili oldu. Araştırma AstraZeneca aşısının ülkede ortaya çıkan mutasyona uğramış yeni Corona virüsü varyantına karşı daha az etkili olduğunu ortaya koyuyordu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Güney Afrika'daki son gelişmeleri ele almak üzere bugün (8 Şubat) toplanıyor.

Johannesburg'daki Witwatersrand Üniversitesi tarafından yapılan yapılan araştırma, henüz bağımsız bilim kurulları tarafından değerlendirilmedi. Çalışma, İngiliz ilaç firması AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile ortak geliştirdiği Corona virüsü aşısının sadece "genç yetişkinlerde virüsün Güney Afrika varyantının yol açtığı hastalığın orta ağırlıktaki seyrine karşı kısıtlı koruma" sağladığı sonucunu içeriyor.

Bu gelişme, 46 bin kişinin Corona enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybettiği Güney Afrika'nın salgınla mücadele çalışmalarına darbe indirdi. Oysa Güney Afrikalı yetkililer, önümüzdeki günlerden itibaren ülke nüfusunu bir milyon doz AstraZeneca aşısı ile aşılamaya başlamayı planlıyordu. Ancak yapılan araştırma, AstraZeneca aşısının Corona virüsünün Güney Afrika varyantının yol açtığı orta derece seyirli hastalık vakalarına karşı sadece yüzde 22 oranında koruma sağladığını ortaya koyuyor.