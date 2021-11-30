"Güney Afrika Bildirmeden Önce Omicron Hollanda'ya Ulaştı"

Hollandalı sağlık yetkilileri, Corona virüsünün Omicron varyantının geçen hafta Güney Afrikalı yetkililerin Dünya Sağlık Örgütü'nü (WHO) haberdar etmelerinden günler önce Hollanda'ya ulaştığını açıkladı. Bu açıklama, pandeminin en kötü döneminin geride bırakıldığı umudunu gölgelerken yeni varyanta ilişkin korku ve kafa karışıklığını körükledi.

Hollanda'daki RIVM Sağlık Enstitüsü, 19 ve 23 Kasım tarihlerinde alınan örneklerde Omicron varyantına rastlandığını bildirdi. WHO, Güney Afrika'nın Omicron varyantıyla ilgili ilk bildirimi 24 Kasım'da yaptığını kaydetmişti.

Omicron varyantının tam olarak nerede ve ne zaman ortaya çıktığı bilinmiyor. Yeni varyant hakkında bilinmeyenler çok fazla olsa da WHO, Omicron'un oluşturduğu küresel riskin ”çok yüksek” olduğunu ve ilk kanıtların, varyantın çok daha bulaşıcı olabileceğine işaret ettiğini bildirdi.

Hollanda'dan 30 Kasım’da gelen açıklama, Omicron varyantının ne zaman ortaya çıktığına ilişkin verileri de belirsizleştiriyor. Hollandalı yetkililer, daha önce, yeni varyanta 26 Kasım’da Güney Afrika'dan gelen yolcularda rastladıklarını bildirmişti. Ancak yeni ortaya çıkan vakalar, bu tarihin öncesine işaret ediyor.

Omicron Almanya’da hiç seyahat etmemiş kişide tespit edildi

Alman dpa haber ajansına göre de yetkililer, 30 Kasım’da ülkenin doğusundaki Leipzig'de 39 yaşındaki bir erkekte Omicron varyantı tespit edildiğini, ancak bu kişinin ne yurtdışına çıktığını ne de yurtdışına seyahat eden herhangi bir kişiyle temas ettiğini bildirdi. Leipzig, şu anda Almanya'da Corona virüsü vakalarının en yüksek olduğu ülkenin doğusundaki Saksonya eyaletine bağlı.

Japonya ve Fransa da, ilk Omicron varyantı vakalarının saptandığını açıkladı.

Fransız yetkililer, varyanta Hint Okyanusu'ndaki Fransız toprağı Reunion Adası'nda rastlandığını bildirdi. Reunion Adası'ndaki bulaşıcı hastalıklar araştırma kliniğinden mikrobiyolog Patrick Mavingui, yeni varyantın görüldüğü hastanın kısa süre önce Mozambik'e seyahat eden ve Reunion Adası'na geri dönmeden önce Güney Afrika'da aktarma yapan 53 yaşındaki bir erkek olduğunu duyurdu.

Kamu televizyonu Reunion 1ere'e göre karantina altına alınan hasta ”kas ağrısı ve yorgunluk” belirtileri gösteriyor.

Japonya da acil önlem olarak ülkeye tüm yabancıların girişini yasaklamasından bir gün sonra ilk Omicron vakasının tespit edildiğini bildirdi. Bu kişinin Namibya'ya seyahat ettiği açıklandı. Bir hükümet sözcüsü, 30'lu yaşlarındaki erkek hastanın 28 Kasım’da Narita Havalimanı'na varışı üzerine yapılan Corona testinin sonucunun pozitif çıktığını, tecrit altında olan yolcunun tedavisine hastanede devam edildiğini söyledi.

Başka ülkeler de seyahat yasakları getirmeyi sürdürüyor. Kamboçya, yeni varyantın oluşturduğu tehdidi gerekçe göstererek 10 Afrika ülkesinden gelenlerin ülkeye girmesini yasakladı. Bu karar, Kamboçya'nın tam aşılı kişilere sınırlarını açmasının üzerinden sadaca iki hafta geçmesi sonrasında geldi.

WHO’dan uyarı ve çağrı

Ülkelerin sınırlarını kapatmalarına karşı uyarıda bulunan WHO, uzmanların yeni varyantı anlamak için kanıt toplamaya devam ettiği bu sırada kitlesel aşılamaların bir an önce hızlandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Varyant hakkında "kayda değer ölçüde belirsizlikler" olduğunu kaydeden WHO, ilk kanıtların, Omicron’un hem bağışıklık sisteminin verdiği yanıttan kaçma hem de bulaşma becerisini arttırmasına yol açan mutasyonlara sahip olabileceğini gösterdiğini kaydetti.

Güney Afrika'da doktorlar, küresel çapta artan kaygılara rağmen, Omicron varyantıyla enfekte olan hastaların şimdiye kadar çoğunlukla hafif belirtiler gösterdiğini bildirdi. Ancak uzmanlar, henüz erken aşamada olunsa da çoğu Omicron vakasının 20 ve 30'lu yaşlardaki kişilerde görüldüğünü, bu kişilerin zaten Covid-19'a yakalandıklarında hastalığı yaşlılara kıyasla daha hafif atlattıklarını vurguladı.

