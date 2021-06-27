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Güney Afrika Cumhuriyeti Kovid-19 tedbirlerinin seviyesini yükseltti

27.06.2021 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afrika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en sık görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, artan vaka ve ölüm sayıları nedeniyle tedbirlerin seviyesi yükseltildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti Kovid-19 tedbirlerinin seviyesini yükseltti

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ulusa sesleniş konuşmasında, son haftalardaki vaka ve ölüm sayılarındaki artışın önüne geçmek için tedbirlerin 4. seviyeye çıkarıldığını bildirdi.

Ramaphosa, Kovid-19'un Delta varyantının, ülkenin 5 eyaletinde görüldüğünü belirtti.

YENİ TEDBİRLER

Yeni seviyedeki tedbirler kapsamında, 21.00-04.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak, maske takmayanlar hakkında yasal işlem başlatılacak.
Ülkede okullar 30 Haziran'dan itibaren tatile girecek.

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Çalışması zorunlu olmayan kuruluş ve iş yerleri, en geç saat 20.00'de kapanacak.

Lokantalarda sadece kapıdan satış gerçekleştirilecek.

Ülkede her türlü dini ve siyasi toplantı yasaklandı.

Cenaze törenlerine ise en fazla 50 kişi katılabilecek.

Yeni tedbirler kapsamında alkol satışı da yasaklandı.

Gelecek 14 gün boyunca uygulanması kararlaştırılan yeni seviye tedbirler, gece yarısı itibarıyla devreye girecek.

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ÜLKEDEKİ VAKA SAYILARI

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son haftalarda Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış endişe yaratıyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 15 bin 36 kişinin Kovid-19 testinin sonuçları pozitif çıktı, toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 928 bin 987'ye yükseldi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte 122 kişi hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 59 bin 900'e ulaştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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