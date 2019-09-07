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Güney Afrika'da boşanmak isteyen eşinden intikam almak için 4 çocuğunu asarak öldürdü

DÜNYA HABERLERİ  | 07.09.2019 13:11 | Son Güncelleme

Güney Afrika’da bir adam, kendisinden boşanmak isteyen eşinden intikam almak için 4 çocuğunu asarak öldürdü.

Güney Afrika'da boşanmak isteyen eşinden intikam almak için 4 çocuğunu asarak öldürdü

Olay, Güney Afrika’nın Pinetown şehrinde geçtiğimiz Salı günü meydana geldi. Çocuklarını okuldan babaları tarafından alındığını öğrenen Xoli Mpungose adlı kadın, durumdan şüphelenerek polise başvurdu.

ÇOCUKLARININ CANSIZ BEDENİNİ ASILMIŞ HALDE BULDU

Anne ile beraber eve giden polis, yaşları 4 ila 10 arasında değişen 3 çocuğun cansız bedenini evde farklı odalarda asılmış halde buldu. Kadının ilk eşinden olan 16 yaşındaki 4’üncü çocuğun cesedi ise evin yakınında bir bölgede ağaca asılı halde bulundu.

Polis, katil babanın okuldan aldığı 3 çocuğu birbirinden ayırarak farklı odalarda, kemerle asarak öldürdüğünü; üvey olan kızını da diğer okuldan alarak öldürdüğünü belirtti.

GÖZALTINA ALINDI

Güney Afrika Polisi, peşine düştüğü baba Sibusiso Mpungose’yi (41) ertesi gün gözaltına aldı.

Basına bilgi veren anne Xoli Mpungose, boşanma kararı aldığı için eşinin bu cinayetleri işlediğini söyledi.

Mahkeme cani babayı tutukladı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Güney Afrika intikam pinetown

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kanım dondu çocukların oldugu bir dünya senin olsa ne yazar cani
yorum yok
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