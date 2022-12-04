HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Güney Afrika'da feci olay! Ayin yapan grup sele kapıldı... Çok sayıda ölü var, 15 kişi de kayıp

Güney Afrika'da feci olay! Ayin yapan grup sele kapıldı... Çok sayıda ölü var, 15 kişi de kayıp

04.12.2022 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde şiddetli yağış sonrası taşan Jukskei Nehri’nde dini ayin yapan gruptan 9 kişi sele kapılarak hayatını kaybetti, 15 kişi ise kayboldu.

Güney Afrika'da feci olay! Ayin yapan grup sele kapıldı... Çok sayıda ölü var, 15 kişi de kayıp

Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Jukskei Nehri taştı. Nehir kıyısında dini ayin yapan gruptan 9 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise kayboldu. Johannesburg Şehri Acil Durum Yönetim Hizmetleri Sözcüsü Robert Mulaudzi yaptığı açıklamada, "Dün gece fırtına çıktığında bir grup insan nehirde dini ayine katılıyordu" ifadelerini kullanarak, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Mulaudzi, kayıp kişilerin fırtınanın başlaması ile bölgeyi terk etmiş olabileceğini de belirterek, belirsizliği ortadan kaldırmak için ayine katılanlarla görüştüklerini açıkladı.

Sığ olan Jukskei Nehri’nde Kasım 2016'da meydana gelen taşkında Alexandria kentinde yüzlerce derme çatma ev sular altına kalmıştı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya’da 5 katlı binada patlama! Ülke alarma geçti... 4 ölü, 10 yaralıRusya’da 5 katlı binada patlama! Ülke alarma geçti... 4 ölü, 10 yaralı
Seçime aylar kala çok konuşulacak anket! Büyük sürprizler varSeçime aylar kala çok konuşulacak anket! Büyük sürprizler var
CHP yeni vizyonunu açıkladı! Kılıçdaroğlu: 3 büyük gücümüz varCHP yeni vizyonunu açıkladı! Kılıçdaroğlu: 3 büyük gücümüz var
Anahtar Kelimeler:
ayin güney afrika

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret pazarlığında işler değişti! Bu kez farklı olacak

Asgari ücret pazarlığında işler değişti! Bu kez farklı olacak

Caner Erkin ile yollar ayrıldı!

Caner Erkin ile yollar ayrıldı!

Uyukladığı anlar gündem olmuştu! 'Testi pozitif'

Uyukladığı anlar gündem olmuştu! 'Testi pozitif'

Üçlü virüs için korkutan uyarı: Ölümcül olabilir

Üçlü virüs için korkutan uyarı: Ölümcül olabilir

Gece yarısı kornalara basa basa isyan ettiler! "İmamoğlu beyefendi diyor ki..."

Gece yarısı kornalara basa basa isyan ettiler! "İmamoğlu beyefendi diyor ki..."

Söylenti çıkınca bedava balık yemek için herkes oraya koştu

Söylenti çıkınca bedava balık yemek için herkes oraya koştu

İlginizi Çekebilir

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Hem etkileyici hem bütçe dostu! 1000 TL altı erkek parfümlerini sizin için seçtik

Hem etkileyici hem bütçe dostu! 1000 TL altı erkek parfümlerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.