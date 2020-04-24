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Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın maskeyle imtihanı!

DÜNYA HABERLERİ  | 24.04.2020 18:39 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlerle ilgili halkı bilgilendirmek için ekran başına geçen Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa konuşma yapacağı sırada maskesini takmakta zorlandı. O anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın maskeyle imtihanı!

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgını nedeniyle 26 Mart’tan beri sokağa çıkma yasağı uygulanan Güney Afrika'nın Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın maske imtihanı ülkede gündem oldu.

ZOR ANLAR YAŞADI

Ramaphosa, koronavirüs ile ilgili bilgilendirme yapmak için kameranın karşısına geçti. Konuşmasına başlamadan önce maskesini bir türlü takamayan Devlet Başkanı Ramaphosa zor anlar yaşadı.

DAKİKALARCA UĞRAŞTI

Dakikalarca maske takmak için uğraşan Ramaphosa'ın o anları sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. Güney Afrika’da şu ana kadar 3 bin 953 vaka bildirilirken, ölenlerin sayısı 75’e yükseldi.

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