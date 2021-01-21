Güney Afrika mutasyonu: Aşıların yenilenmesi gerekebilir!

Güney Afrika’da devlete bağlı Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’ndeki ekip, 501Y.v2 veya B1351 olarak bilinen yeni varyantın mutasyonlarının, virüsü Covid hastaları tarafından bağışlanan kan plazmasındaki antikorlara karşı büyük ölçüde dirençli hale getirdiğini ortaya koydu.

BAZI HASTALARDA ANTİKORLARIN YETENEĞİ 64 KAT DÜŞTÜ

Araştırmacılar, antikorların virüsü nötralize etme kabiliyetinin yeni varyantla tipik olarak sekiz kat düştüğünü, yani laboratuvar testlerinde B1351 varyantını devre dışı bırakmak için eskisine göre göre sekiz kat daha fazla antikora ihtiyaç duyulduğunu buldu.

Bazı hastalardan alınan plazmanın mutant virüsü nötralize etme yeteneğinin ise 64 kata kadar düştüğü görüldü. Bilim insanları, ayrıca çalışmada incelenen 44 hastanın 21'inin "tespit edilebilir bir nötralizasyon aktivitesine sahip olmadığını" yazdı.

DSÖ'NÜN GRİP AŞILARININ YENİLENMESİ İÇİN KULLANDIĞI EŞİK

Bununla birlikte antikor aktivitesindeki sekiz kat düşüş, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) mevsimsel grip aşıları için güncellemelerin ne zaman gerekli olduğuna karar vermek için kullandığı eşiği oluşturuyor. Ancak, yeni tip koronavirüs ve grip enfeksiyonu doğrudan karşılaştırılabilir değil.