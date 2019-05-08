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Güney Afrika seçimlerinde Müslümanlara ramazan önceliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 11:37 | Son Güncelleme

Güney Afrika Seçim Komisyonundan Kate Bapela: - "Karar Müslümanların ibadetlerini kolaylaştırmak için alındı. Dileyen Müslümanlar seçimde engel durumu olanlar için hazırlanan 'özel oy kullanma' statüsünden yararlanıyor" - "Ülkemizdeki Müslümanların oy verme işlemi esnasında sırada bekleme ya da herhangi başka zor bir durumla karşılaşmadan ibadetlerini daha rahat şekilde yapmaları amaçlandı"

Güney Afrika Seçim Komisyonu, ülkede seçimlerin ramazan ayına denk gelmesinden dolayı oy kullanmada Müslümanlara kolaylık sağlandığını bildirdi.

Güney Afrika Seçim Komisyonundan Kate Bapela, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanda Müslümanların oruç tutması nedeniyle istedikleri takdirde "özel oy kullanma" hakkından yararlanabileceklerini ifade etti.

Kararı, Güney Afrika'nın en büyük İslami kuruluşu Müslüman Hukuk Konseyi (MJC) yetkilileri ile yaptıkları görüşmeler neticesinde aldıklarını söyleyen Bapela, "Bu karar, Müslümanların ibadetlerini kolaylaştırmak için alındı. Dileyen Müslümanlar seçimde engel durumu olanlar için hazırlanan ‘özel oy kullanma’ statüsünden yararlanıyorlar." dedi.

Bapela, başvuru yapan Müslümanların oy verme işleminden iki gün önce oy kullanmaya başladığını ifade ederek, "Ülkemizdeki Müslümanların oy verme işlemi esnasında sırada bekleme ya da herhangi başka zor bir durumla karşılaşmadan ibadetlerini daha rahat şekilde yapmaları amaçlandı." diye konuştu.

Güney Afrika’da apartheid (ırk ayrımcılığı) rejiminin sona erdiği 1994 yılından bu yana 6. kez devlet başkanlığı seçimi yapılıyor. 56 milyon nüfusa sahip ülkede Müslümanlar nüfusun yaklaşık yüzde 2’sini oluşturuyor.

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Güney Afrika Cumhuriyeti

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