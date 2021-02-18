"Güney Afrika Varyantı Aşı Korumasını Düşürebilir"

Bir laboratuvar çalışması Corona virüsünün Güney Afrika’da ortaya çıkan varyantının Pfizer/BioNTech aşısının antikor korumasını üçte iki oranında azaltabileceğini ortaya koydu. Şirket tarafından yapılan açıklamada aşının virüsün bu mutasyonuna karşı koruma sağlayıp-sağlamayacağının da net olmadığı belirtildi.

Pfizer’e göre çalışma aşının yine de virüsü nötralize edebildiğini ortaya koydu. Şirket ayrıca bu varyantın aşının korumasını azalttığı sonucuna varmak için insanlı deneylerden çıkan verilerin henüz yetersiz olduğunu belirtti.

Açıklamada şirketin hala yatırım yapmaya devam ettiği ve aşıları denetleyen kuruluşlarla gerekli olması durumunda elçiRNA aşısının yeni bir versiyonunu ya da ek dozunu geliştirme konusunda görüşme halinde oldukları bildirildi.

Pfizer/BioNTech ve Teksas Üniversitesi’nden araştırmacılar laboratuvar ortamında Güney Afrika’dan çıkan mutasyonu taşıyan virüs üretti.

Araştırmacılar laboratuvar ortamında üretilen bu virüsü aşı olan kişilerin kan örneklerinde test etti ve ABD’de virüsün yaygın olarak görülen türüyle kıyaslandığında antikor oranının üçte ikiye kadar düştüğünü gördü.