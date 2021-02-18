"Güney Afrika Varyantı Aşı Korumasını Düşürebilir"

Bir laboratuvar çalışması Corona virüsünün Güney Afrika’da ortaya çıkan varyantının Pfizer/BioNTech aşısının antikor korumasını üçte iki oranında azaltabileceğini ortaya koydu. Şirket tarafından yapılan açıklamada aşının virüsün bu mutasyonuna karşı koruma sağlayıp-sağlamayacağının da net olmadığı belirtildi.
Pfizer’e göre çalışma aşının yine de virüsü nötralize edebildiğini ortaya koydu. Şirket ayrıca bu varyantın aşının korumasını azalttığı sonucuna varmak için insanlı deneylerden çıkan verilerin henüz yetersiz olduğunu belirtti.
Açıklamada şirketin hala yatırım yapmaya devam ettiği ve aşıları denetleyen kuruluşlarla gerekli olması durumunda elçiRNA aşısının yeni bir versiyonunu ya da ek dozunu geliştirme konusunda görüşme halinde oldukları bildirildi.
Pfizer/BioNTech ve Teksas Üniversitesi’nden araştırmacılar laboratuvar ortamında Güney Afrika’dan çıkan mutasyonu taşıyan virüs üretti.
Araştırmacılar laboratuvar ortamında üretilen bu virüsü aşı olan kişilerin kan örneklerinde test etti ve ABD’de virüsün yaygın olarak görülen türüyle kıyaslandığında antikor oranının üçte ikiye kadar düştüğünü gördü.
Araştırmanın sonuçları New England Journal of Medicine’de yayınlandı.
Henüz virüse karşı ne ölçüde antikorun koruma sağladığı konusunda bir sınır tespit edilmemiş olduğu için antikor düzeyinde üçte ikilik azalmanın bu varyant karşısında aşıyı etkisiz hale getirip-getirmeyeceği bilinmiyor.
Ancak Teksas Üniversitesi uzmanlarından ve çalışmayı kaleme alan isimlerden Pei-Yong Shi, Pfizer aşısının varyanta karşı koruma sağlamasının da mümkün olduğu görüşünde olduğunu söyledi.
“Minimum nötralizasyon sınırını bilmiyoruz” diyen uzman, aşının oluşturduğu bağışıklık yanıtının koruma sağlamak için gereken düzeyin çok üzerinde olduğunu aktardı.
Hem Pfizer/BioNTech’in hem de Moderna’nın aşılarının klinik deneylerinde normalde 2 dozlu uygulanan aşıların tek dozunun uygulamasının ardından bir seviyede koruma görülmüştü.
Tek dozda görülen antikor yanıtının Güney Afrika varyantının laboratuvar testinde neden olduğu antikor azalmasından daha düşük seviyede olduğu belirtiliyor.
Uzman, Güney Afrika varyantının aşının koruma oranını ciddi şekilde azaltması durumunda bile aşının hala ağır hastalık ve ölüme karşı koruyucu olabileceğini belirtti. Sağlık uzmanları bunun sağlık sistemleri üzerindeki baskıyı azaltmak için en önemli unsurlardan biri olduğu görüşünde.
Uzman, aşının Güney Afrika varyantına karşı etkisinin tam olarak anlaşılabilmesi için daha fazla klinik deneye ve hangi antikor düzeyinin ne kadar koruma sağladığının anlaşılmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.
ABD’de FDA tarafından acil kullanım onayı alan diğer bir aşının üreticisi olan Moderna şirketi de New England Journal of Medicine’de Çarşamba günü yayınladığı yazıda Güney Afrika varyantı karşısında antikor oranında altı kat düşüş olduğunu belirtti.
Moderna tarafından daha önce yapılan açıklamada aşının bu mutasyona karşı etkili olduğunun sanıldığı kaydedilmişti.