HABER

Güney Afrika ve İngiltere'den Sudan'da yönetimin sivillere devredilmesi çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 23:44 | Son Güncelleme

Güney Afrika ve İngiltere'nin Birleşmiş Milletler nezdindeki daimi temsilcilikleri, askeri yönetimin sivillere müdahelesiyle onlarca kişinin hayatını kaybettiği Sudan’da iktidarın bir an önce sivillere devredilmesi çağrısı yaptı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Güney Afrika ve İngiltere, iktidarı elinde tutan askerlerin sivil yönetim isteyen göstericilere müdahelesi sonucu onlarca kişinin hayatını kaybettiği Sudan’da yönetimin bir an önce sivillere devredilmesi çağrısında bulundu.

Güney Afrika Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Jerry Matjila, New York’taki BM Genel Merkezinde gazetecilere verdiği demeçte, "Güney Afrika, Sudan üyeliğini askıya alma konusunda Afrika Birliği'nin kararını kabul ediyor ve gücün en kısa sürede sivil yönetimine devredilmesini istiyor." dedi.

Matjila, "Ayrıca bu tehlikeli durum ve 100'den fazla insanın öldürüldüğü talihsiz gelişmeler nedeniyle taraflara müzakerelere dönmeleri için çağrıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

BM’deki gazetecilere açıklama yapan İngiltere BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Allen da ülkesinin, Afrika Birliği’nin Sudan’ın üyeliğini askıya alan kararını desteklediğini belirterek, "Hartum'da yıldırma ve şiddet eylemleri hakkında sürekli raporlar alıyoruz, bu eylemler kabul edilemez ve bir an önce durdurulmalı." diye konuştu.

Sudanlı askeri makamların çok tehlikeli bir yolda olduğuna işaret eden Allen, "Şimdi tek bir seçeneğe sahipler, sivillerin önderlik ettiği meşru bir hükümete geri dönmek." değerlendirmesinde bulundu.

- Sudan'daki olaylar

Sudan güvenlik güçleri, pazartesi sabahı başkentte gösterilerin odağındaki ordu karargahı önündeki göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı. Sudan Doktorlar Komitesi 108 kişinin öldüğünü duyururken, Sudan Sağlık Bakanlığı ölü sayısının 46'yı geçmediğini açıklamıştı.

Ülkede 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.

Atatürk büstünün hali tepki çekti!Atatürk büstünün hali tepki çekti!
Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezasıTers laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası
Akçay, araç girişlerine kapatıldıAkçay, araç girişlerine kapatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrika Birliği askeri yönetim Sudan

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'ın Diyarbakır ziyaretinde dikkat çeken sözler!

Binali Yıldırım'ın Diyarbakır ziyaretinde dikkat çeken sözler!

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Suç duyurusunda bulunacak

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Suç duyurusunda bulunacak

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor!

Ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor!

Soylu'dan Ordu'daki VIP tartışmasına ilişkin açıklama

Soylu'dan Ordu'daki VIP tartışmasına ilişkin açıklama

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Taksici, Suriyeli kadını bebeğiyle birlikte yolun ortasında bıraktı

Taksici, Suriyeli kadını bebeğiyle birlikte yolun ortasında bıraktı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

Devrilen traktörün altında can verdi

Korkunç kaza! Traktör devrildi ve...

Bayram tatilinin 6 günlük kaza bilançosu: 61 ölü, 429 yaralı

Yollar kan gölüne döndü! Acı bilanço

Bayram tatili dönüş yolculuğu başladı! 2 kilometrelik kuyruk oluştu

Dönüş çilesi başladı! 2 kilometrelik kuyruk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.