Güney Afrika ve İngiltere'den Sudan'da yönetimin sivillere devredilmesi çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Güney Afrika ve İngiltere, iktidarı elinde tutan askerlerin sivil yönetim isteyen göstericilere müdahelesi sonucu onlarca kişinin hayatını kaybettiği Sudan’da yönetimin bir an önce sivillere devredilmesi çağrısında bulundu.

Güney Afrika Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Jerry Matjila, New York’taki BM Genel Merkezinde gazetecilere verdiği demeçte, "Güney Afrika, Sudan üyeliğini askıya alma konusunda Afrika Birliği'nin kararını kabul ediyor ve gücün en kısa sürede sivil yönetimine devredilmesini istiyor." dedi.

Matjila, "Ayrıca bu tehlikeli durum ve 100'den fazla insanın öldürüldüğü talihsiz gelişmeler nedeniyle taraflara müzakerelere dönmeleri için çağrıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

BM’deki gazetecilere açıklama yapan İngiltere BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Allen da ülkesinin, Afrika Birliği’nin Sudan’ın üyeliğini askıya alan kararını desteklediğini belirterek, "Hartum'da yıldırma ve şiddet eylemleri hakkında sürekli raporlar alıyoruz, bu eylemler kabul edilemez ve bir an önce durdurulmalı." diye konuştu.