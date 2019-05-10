HABER

Güney Afrika'da 35 parti seçim sonuçlarına itiraz etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 18:53 | Son Güncelleme

Ülkede çarşamba günü yapılan seçimin sonuçlarının incelenmesi istendi

PRETORİA (AA) - Güney Afrika'da 35 parti, ulusal parlamento üyeleri, eyalet valileri ve eyalet meclis üyeleri seçimlerine itiraz etti.

Seçim sonuçlarına itiraz eden partiler adına gazetecilere açıklama yapan Romeo Ramuada, çarşamba günü yapılan seçimin adil olmadığını ve bu yüzden sonuçları kabul etmediklerini belirtti.

Ramuada, "Bağımsız Seçim Komisyonundan seçim sonuçlarını incelemesi için bağımsız gözlemci getirmesini talep ediyoruz. Çünkü bu seçim sonuçlarını kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bazı seçmen bölgelerinde kimlik kartı okuyucularının çalışmadığı ileri süren Ramuada, bazı bölgelerde ise seçim materyallerinin olmadığını söyledi.

Ramuada, "Burada bulunan bazı siyasi parti üyelerinin oy kullandığı sandıktan kendi partileri için sıfır oy çıktı." dedi.

Seçime katılan muhalif siyasi partiler, bazı seçmenlerin seçimlerde birkaç defa oy kullandığını iddia etti.

Ramuada, son olarak taleplerinin yerine getirilmesini aksi takdirde protesto gösterilerine başlayacaklarını duyurdu.

Güney Afrika'da 8 Mayıs Çarşamba günü düzenlenen seçimlerde şimdiye kadar oyların yüzde 90'ı sayıldı. İktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC) oyların yüzde 57,41'ini, ana muhalefet Demokratik İttifak (DA) yüzde 20,95'ini ve Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF) ise yüzde 10,38'ini aldı.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Osmanlı Ocaklarından Binali Yıldırım’a tam destekOsmanlı Ocaklarından Binali Yıldırım’a tam destek
Zonguldak'ta sahil atıklardan temizleniyorZonguldak'ta sahil atıklardan temizleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seçim

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

Berna Laçin: Senin ağzını silerim

Berna Laçin: Senin ağzını silerim

Havalimanına ilk kez gitti! Olay çıkış!..

Havalimanına ilk kez gitti! Olay çıkış!..

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Yıldırım'dan 'İmamoğlu'na sanatçılardan destek' açıklaması

Yıldırım'dan 'İmamoğlu'na sanatçılardan destek' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Kapadokya alanı kanun teklifi kabul edildi

Kapadokya alanı kanun teklifi kabul edildi

Dereye tarım ilacı karıştı, balıklar öldü

Dereye tarım ilacı karıştı, balıklar öldü

İstanbul'da "Kurt Kapanı 7" denetimi

İstanbul'da "Kurt Kapanı 7" denetimi

Anadolu Ajansı muhabiri uçurumdan yuvarlandı

Anadolu Ajansı muhabiri uçurumdan yuvarlandı

Gören hayran kalıyor! Yumurta kabukları sanat eserine dönüşüyor

Gören hayran kalıyor! Yumurta kabukları sanat eserine dönüşüyor

Bin 200 kilogramlık at görenleri şaşırtıyor

'Bir eş arıyoruz ama bulamıyoruz!' Onu gören şaşkına dönüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.