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Güney Afrika'da bir annenin tek doğumda 10 bebek dünyaya getirdiği iddia edildi

09.06.2021 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BBC'ye konuşan Güney Afrikalı bir yetkili onuzların doğumunu doğruladı. Bir başka yetkili ise bebekleri henüz görmediklerini söyledi. 37 yaşındaki Gosiame Thamara Sithole'nin bir dünya rekoru kırıp kırmadığı araştırılıyor.

Güney Afrika'da bir annenin tek doğumda 10 bebek dünyaya getirdiği iddia edildi

Güney Afrika'da 37 yaşındaki Gosiame Thamara Sithole'nin tek doğumda 10 bebek dünyaya getirdiği öne sürüldü.

BBC'ye konuşan Güney Afrikalı bir yetkili haberi doğruladı.

Bir başka yetkili ise bebekleri henüz görmediklerini söyledi.

BBC'ye açıklama yapan Guinness yetkilileri, Sithole'nin bir dünya rekoru kırıp kırmadığını ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girip girmeyeceğini araştırdıklarını belirtti.

Mali'de geçen ay 25 yaşındaki Halim Cissé tek doğumda dokuz bebek dünyaya getirmişti.

Fas'ta bir hastanede olan bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklanmıştı.

Bu gibi çoğul gebeliklerde genelde bebekler prematüre olarak doğuyor

'**Yedi erkek, üç kız'**

Güney Afrika'da yerel haber sitesi Pretoria News, Gosiame Thamara Sithole'nin Pazartesi gecesi sezeryanla gerçekleşen doğumda 10 bebek dünyaya getirdiğini bildirdi.

Pteroia News'a konuşan Sithole'nin eşi Teboho Tsotetsi, "Yedi oğlan, üç de kız. Mutluyum. Duygulandım. Konuşamıyorum bile" dedi.

Daha önce ultrasonlar sonrası ise Sithole'ye sekiz bebek dünyaya getireceği söylenmişti.

Sithole'nin ikizleri ise altı yaşında.

Üçten fazla bebeğin doğduğu vakalar oldukça nadir ve çoğu zaman da bebek sahibi olamayan çiftlerin başvurduğu tüp bebek gibi tedavi yöntemlerinin bir sonucu.

Ancak bazen doğal yollarla da bu tür hamileliklerin yaşanması mümkün.

Şu ana dek iki kez 10 çocuğun doğduğu benzer vakalar yaşandı ancak bu bebeklerden hiçbiri birkaç günden fazla yaşamadı.

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