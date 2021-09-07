Güney Afrika'da bir annenin tek doğumda 10 bebek dünyaya getirdiği iddiası yalanlandı

Güney Afrika'da 37 yaşındaki Gosiame Thamara Sithole'nin tek doğumda 10 bebek dünyaya getirdiği iddialarının incelendiği resmi soruşturma, bu iddiaların doğru olmadığı sonucuna vardı.

Gauteng eyaleti yönetimi, bölgedeki hiçbir hastanede aynı anneden 10 çocuk doğduğuna dair bir kayıt bulunmadığını söyledi.

Eyalet yönetimi açıklamasında, Sithole'nin yakın zamanda hamile olduğuna dair de herhangi bir test bulunmadığını ifade etti.

Sithole'nin şimdi gözlem amaçlı akıl sağlığı hastanesinde tutulduğu ve gerekli desteği göreceği belirtildi.

Açıklamada neden böyle bir yalan haberin yayıldığına ilişkin herhangi bir gerekçeden bahsedilmedi.

Haberi ilk duyuran Pretorya News sahibi Independent Online medya grubu ise haberlerinin arkasında durdu.

Medya grubu Sithole'nin, başkent Pretorya'daki Steve Biko Akademi Hastanesi'nde 7 Haziran'da doğum yaptığını hastane personelinin de hazırlıksız yakalandığını iddia etti.

Grup, hastane ve eyalet yetkililerini tıbbi ihmallerin üstünü örtmeye çalışmakla suçladı.

Eyalet yönetimi açıklamasında "Bu iddialar doğru değil, temelsiz ve yalnızca Steve Biko Akademi Hastanesi ve Gauteng Eyalet Yönetimi'nin iyi itibarına zarar vermeye yarıyor" dedi.

Açıklamada, haberi yapan Pretoria News Genel Yayın Yönetmeni Piet Rampedi hakkında yasal işlem başlatılabileceği belirtildi.

İddialar nasıl gündeme geldi?

Sithole, erkek arkadaşı Teboho Tsotetsi ve altı yaşındaki ikizleriyle beraber Gauteng eyaletindeki Thembisa'da yaşıyor.

Medya grubu Independent Online'a göre genel yayın yönetmeni Rampedi ile Aralık ayında gittikleri kilisede tanıştılar. İddiaya göre Rampedi Mayıs ayıda çiftle röportaj yaptı ve çif sekiz bebek beklediklerini söyledi. O dönem çekilen bir fotoğrafta Sithole'nin hamile olduğu ve karnın da çok büyüdüğü görülüyordu.

Onuzların doğumu 8 Haziran'da Pretoria News haber sitesinden duyuruldu. Kaynank olarak da Tsotetsi gösterildi. Tsotetsi de daha sonra kız arkadaşı Sithole'den gelen cep telefonu mesajı üzerine bu haberi paylaştığını ve koronavirüs önlemleri nedeniyle hastanaye girişine izin verilmediğini söyledi.

Rampedi de WhatsApp'tan gelen mesajları haberleştirdi ve haberle ilgili hastaneden bağımsız bir teyit almadı.

Daha sonra bölgenin belediye başkanı da doğumu doğruladı. Aralarında BBC'nin de bulunduğu birçok yayın kuruluşu haberi yayımladı. Ama daha sonra bir hükümet sözcüsü, atıf yapılan siyasetçinin ailenin sözlerine dayanarak haberi yaydığını bebekleri siyasetçinin de görmediğini söyledi.

'Thembisa 10' olarak bilinmeye başlayan anne, çift ve doğduğu iddia edilen bebekler için bağışlar yapılmaya başlandı. Independen Online medya grubunun başkanı Iqbal Surve de 1 milyon rand (70 bin dolar) bağışladı.

Ama Pretoria News internet sitesinin doğum yapılan hastanenin adını başlarda açıklayamaması üzerine habere dair soru işaretleri oluşmaya başladı. Gauteng'deki bir dizi hastanede olaya müdahil oldukları iddialarını yalanladı.

Doğum olduğu iddia edilen günden 10 gün sonra Independen Online medya grubu Steve Biko Akademi Hastanesi'ne bir dizi suçlama yöneltti.

Olayların ardından çiftin de arası açıldı. Tsotetsi, kız arkadaşının kayıplara karıştığını söyledi ve bir hafta sonra bağış yapılmaması çağırısında bulundu. Pretoria News internet sitesinin haberine göre Sithole ise erkek arkadaşını bebeklere yapılan mali yardımdan pay koparmaya çalışmakla suçladı.

Gauteng eyalet yönetimi yetkilileri, sosyal hizmetler çalışanlarının Sithole'yi bulduğunu ve bazı testler için hataneye yatırdıklarını söyledi.

News24'ün ortaya çıkardığı bir yazışmaya göre Rampedi, 'itibarlarına zarar verdiği' için Independent Online medya grubundan özür diledi ve haberi "pozitif haberler" kategorisinden değerlendirmek yerine araştırmacı gözle değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

BBC dahil bir çok kuruluş haber yaptı

Sithole'nin 'onuz doğurduğu' haberi BBC dahil birçok kuruluşta yayımlandı.

O dönem BBC'ye açıklama yapan Guinness yetkilileri, Sithole'nin bir dünya rekoru kırıp kırmadığını ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girip girmeyeceğini araştırdıklarını belirtmişti.

Mali'de geçen ay 25 yaşındaki Halim Cissé tek doğumda dokuz bebek dünyaya getirmişti.

Fas'ta bir hastanede olan bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklanmıştı.

