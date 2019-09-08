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Güney Afrika'da bir haftada ikinci cami saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 22:31 | Son Güncelleme

Johannesburg'da Himayetül İslam Camisi'ne kimliği belirsiz kişilerce molotofkokteylli saldırı düzenlendi - Camide hasara yol açan saldırı nedeniyle 2 kişi gözaltına alındı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde Himayetül İslam Camisi'ne molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Hillbrow bölgesinde Himayetül İslam Camisi'ne akşam namazından önce kimliği belirsiz kişilerce molotofkokteylli saldırı düzenlendi.

Saldırıda caminin bir kısmı zarar gördü.

Himayetül İslam Camisi, ülkede son bir haftadır devam eden yabancı karşıtı gösterilerin olduğu bölgede bulunuyor.

Polisin soruşturma başlattığı saldırıyla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Johannesburg'da çarşamba günü de Katlehong Camisi'ne düzenlenen saldırıda caminin bir kısmında hasar oluşmuştu.

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cami Güney Afrika Cumhuriyeti

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