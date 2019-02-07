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Güney Afrika’da gaz zehirlenmesi: 5 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 12:57 | Son Güncelleme

Güney Afrika’da kullanılmayan bir madende gazdan zehirlenen 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Güney Afrika’nın Mpumalanga eyaletinde kullanılmayan kömür madeninde gaz patlaması meydana geldi.

Güney Afrika’da kullanılmayan bir madende gazdan zehirlenen 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Güney Afrika’nın Mpumalanga eyaletinde kullanılmayan kömür madeninde gaz patlaması meydana geldi. Olayda 20 kişi mahsur kalırken, 5 kişi de hayatını kaybetti. Olayla ilişkin soruşturma başlatıldı.

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