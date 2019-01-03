Güney Afrika'nın turizm kenti Cape Town'da, kölelerin yılbaşı kutlama günü olarak bilinen "İkinci Yılbaşı Festivali" gerçekleştirildi.

Ülkede ırk ayrımcılığıyla mücadelede önemli yere sahip Cape Town'nun Distrix 6 bölgesinde düzenlenen festivale on binlerce kişi katıldı.

Festivale katılan bando takımlarından Ken Fac Entertainer bando takımı şefi Darryl David, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ümit Burnu'na yerleşen Avrupalılar tarafından yüzyıllar önce Uzak Doğu'daki sömürgelerden getirilen köleler, her yıl 2 Ocak'ta "İkinci Yılbaşı" kutlamaları düzenliyor. Ümit Burnu'na köle olarak getirilen insanların torunları olarak biz de bu geleneği devam ettiriyoruz." dedi.

David, "Bu yıl Cape Town'da düzenlenen kutlamalara binlerce kişi katıldı. Her bando takımında ortalama bin kişi var ve bu yıl festivalde 60'ın üzerinde bando takımı yer aldı. Yani burada 60 binin üzerinde performans sergileyen insan var. Bizim takımımız 850 kişiden oluşuyor." ifadesini kullandı.

Festival ile geçmiş ve gelecek arasında köprü kurduklarına dikkati çeken David, bazı bando takımlarının yıl boyunca sırf bu festivale hazırlandığını söyledi.