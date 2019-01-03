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Güney Afrika'da "İkinci Yılbaşı" kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 00:11 | Son Güncelleme

Kölelerin yılbaşı kutlama günü olarak bilinen geleneksel "İkinci Yılbaşı Festivali" için on binlerce kişi ülkenin turizm kenti Cape Town'da bir araya geldi

Güney Afrika'da "İkinci Yılbaşı" kutlandı

Güney Afrika'nın turizm kenti Cape Town'da, kölelerin yılbaşı kutlama günü olarak bilinen "İkinci Yılbaşı Festivali" gerçekleştirildi.

Ülkede ırk ayrımcılığıyla mücadelede önemli yere sahip Cape Town'nun Distrix 6 bölgesinde düzenlenen festivale on binlerce kişi katıldı.

Festivale katılan bando takımlarından Ken Fac Entertainer bando takımı şefi Darryl David, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ümit Burnu'na yerleşen Avrupalılar tarafından yüzyıllar önce Uzak Doğu'daki sömürgelerden getirilen köleler, her yıl 2 Ocak'ta "İkinci Yılbaşı" kutlamaları düzenliyor. Ümit Burnu'na köle olarak getirilen insanların torunları olarak biz de bu geleneği devam ettiriyoruz." dedi.

David, "Bu yıl Cape Town'da düzenlenen kutlamalara binlerce kişi katıldı. Her bando takımında ortalama bin kişi var ve bu yıl festivalde 60'ın üzerinde bando takımı yer aldı. Yani burada 60 binin üzerinde performans sergileyen insan var. Bizim takımımız 850 kişiden oluşuyor." ifadesini kullandı.

Festival ile geçmiş ve gelecek arasında köprü kurduklarına dikkati çeken David, bazı bando takımlarının yıl boyunca sırf bu festivale hazırlandığını söyledi.

- Bando ekipleri işçi ve yoksul kesimdeki insanlardan oluşuyor

Juvie Boy Entertainers bando takımı şefi Ikraam Van Witt ise bu festivalde performans sergileyen bando takımlarının toplumda huzura katkı sağladığına dikkati çekti.

Bando takımı üyelerinin genelde işçi sınıfı ve yoksul kesimden oluştuğunun altını çizen Witt, "Bütün yıl hazırlık yaptığımız için çocuklara ve gençlere müzik öğretme, onları suç ve kötü alışkanlıklardan koruma imkanımız oluyor. Takımlarda her yaştan insan var. Bizim takımımız bin 500 kişiden oluşuyor. Gençler yetişkinlerle daha fazla bir araya gelme imkanı buluyor ve onlara daha fazla rol model olma imkanımız oluyor." diye konuştu.

Hint ve Malay asıllı Güney Afrikalılar ve yerli siyahiler tarafından 150 yıldır 2 Ocak'ta kutlanan festival, ülkenin en büyük festivali olma özelliği taşıyor.

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"İkinci Yılbaşı" Güney Afrika kutlama

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