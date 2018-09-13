Güney Afrika'da küçük bir kaya parçası üstünde bilinen en eski çizim keşfedildi.

BBC'nin haberine göre, kayanın üstüne kırmızı aşı boyasıyla çizilen çapraz çizgilerin, yaklaşık 73 bin yıllık olduğu tespit edildi.

Kayanın, güney sahilinde Blombos Mağarası'nda bulunduğu, çizgilerin, şu ana kadar insanlığın bilinen en eski soyut çizimi olduğu belirtildi.

Keşifle ilgili ayrıntılar "Nature" dergisinde yayımlandı.

İnsanlığın, aşı boyasını en az 285 bin yıldır kullandığı biliniyor.

