Güney Afrika'da Marikana Katliamı kurbanları anıldı

CAPE TOWN (AA) - Güney Afrika'da 6 yıl önce ücret artışı ve sosyal haklarının iyileştirilmesi talebiyle grev yaparken polis kurşunuyla hayatını kaybeden 44 maden işçisi törenle anıldı.

İşçiler için olayın yaşandığı Marikana platin madeninde düzenlenen anma törenine, başta madencilerin mesai arkadaşları ve aileleri olmak üzere binlerce kişi katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Maden ve İnşaat İşçileri Sendikası (AMCU) Başkanı Joseph Mathunjwa, Marikana Katliamı'nın insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu söyledi.

Olayın uluslararası merciler tarafından ele alınması gerektiğini ifade eden Mathunjwa, "Polise vur emri verenler Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanmalılar. Hükümetimizin bunu yapacağından hiç şüphemiz yoktur. Çünkü o gün insanlığa karşı suç işlenmiştir." dedi.

İktidardaki Afrika Ulusal Kongresi (ANC) de yayınladığı açıklamada, katliamın Güney Afrika tarihinde bir trajedi olarak yerini aldığı belirtildi.

"O gün keşke hiç yaşanmamış olsaydı." denilen açıklamada, bir daha böyle bir olaya izin verilmeyeceği kaydedildi.