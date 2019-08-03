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Güney Afrika’da pembe denizanası görüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 14:57 | Son Güncelleme

Güney Afrika’nın Robben Adası ve Cape Town Limanı sularında ışıklı gece dalışı yapan İki Okyanus Akvaryum koleksiyoncusu pembe, büyük başlı bir denizanasına rastladı.Özellikle Meksika ve Akdeniz kıyılarında görülen denizanalarının Cape Town’da çok nadiren bulunduğu belirtildi.

Güney Afrika’da pembe denizanası görüldü

Güney Afrika’nın Robben Adası ve Cape Town Limanı sularında ışıklı gece dalışı yapan İki Okyanus Akvaryum koleksiyoncusu pembe, büyük başlı bir denizanasına rastladı.
Özellikle Meksika ve Akdeniz kıyılarında görülen denizanalarının Cape Town’da çok nadiren bulunduğu belirtildi. Pembe koca kafalı denizanalarının kollarıyla yakalayarak diğer küçük deniz analarının yiyerek beslendiği ifade edildi. Pembe Meanie denizanasının erken devrede yakalanmasının büyüme devrini gözleme imkanı sağladı belirtildi. Pembe denizanasının 1800 yıllarından beri bilindiği ancak ilk görülmesinden 70 yıl sonra 2014’de görüldüğü belirtildi.

Güney Afrika’da pembe denizanası görüldü

Güney Afrika’da pembe denizanası görüldü

Güney Afrika’da pembe denizanası görüldü

Güney Afrika’da pembe denizanası görüldü

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