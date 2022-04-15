Güney Afrika'da son 60 yılın en şiddetli sel felaketinde 300'den fazla kişi öldü

Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletinde meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 300'ü geçti. Afet bölgesi ilan edilen eyaletin bazı bölgelerine birkaç ayda yağan yağmur sadece bir gün içinde yağdı.

Bölgedeki yetkililer, felaketi ülkenin "tarihindeki en kötü fırtınalardan biri" olarak nitelendiriyor.

Çamur yüzünden insanlar binaların alt katlarında mahsur kaldı.

AFP haber ajansına göre son 60 yılın en şiddetli sel felaketinin yağışlarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Bir helikopterin insanları güvenli yerlere taşıdığı bölgede yağışlar görüş alanını da kısıtlıyor. Zayıf görüş nedeniyle kurtarma çalışmalarının engellendiği belirtiliyor.

BBC, Salı günü dört kişilik bir aileye mensup 10 yaşındaki bir kız çocuğunu arama operasyonuna tanık oldu. Kız, selin bastığı köprüyle birlikte sürüklenmişti.

Gönüllüler çamurlu nehirde zar zor ilerleyerek sırayla dalları kesti, akıntının sürüklediği birikintileri ve çöpleri temizlediler.

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Yetersiz kanalizasyon şebekesi ve alçak bölgelere evlerin özensiz yapılması

Eyaletin en büyük şehri Durban'da yaşayan Jomba Phiri, evinin selle sürüklendiğini anlattı.

Phiri, Reuters haber ajansına verdiği demeçte, "Artık nerede kalacağımı bilmiyorum" dedi.

Durban'ı Güney Afrika ekonomisinin kalbinin attığı Gauteng bölgesine bağlayan N3 otobanının bazı bölümleri kapandı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa bölgeyi ziyaret etti ve yardım çağrısında bulundu.

Reuters'a göre Ramaphosa bölge halkına, "Kalpleriniz acı içinde olsa da yanınızdayız" dedi.

Felaketi "doğanın bir gücü" olarak tasvir etse de bazıları onunla aynı görüşte değil. İnsanlar, kayıpların yetersiz kanalizasyon şebekesi ve alçak bölgelere evlerin özensiz bir biçimde yapılmasından kaynaklandığını düşünüyor.

Durban Valisi Mxolisi Kaunda, kanalizasyonun yetersiz olmadığını savundu ve bu ölçekte bir selin beklenmediğini belirtti.

Felaketin yıkıcı etkisi bölge genelinde görülebiliyor.

Durban limanına çıkan Afrika'nın en işlek caddelerinden biri, taşan nehrin getirdiği çamur ve moloz yığırınları nedeniyle kapanmış durumda.

Limandaki operasyonlar geçici olarak durduruldu. İşlek bir otoyolun yakınındaki bir nakliye konteyner deposu, içindeki yüzlerce konteynerle birlikte sular altında kaldı.

BBC, limanda yer alan Bluff adlı sanayi bölgesinde otomobillerin bazılarının takla attığına ya da enkaz altında ezildiğine tanık oldu.

Bölgedeki şirketler, binalarına dolan suları boşaltmak için su pompaları kullanıyor.

Durban'ın yaklaşık 40 km kuzeyindeki Tongaat kasabasındaki Crocodile Creek Çiftliği'nden sellerle sürüklenen 12 timsahtan çoğunun bulunduğu belirtiliyor. Çalışmalar sürüyor.

Tongaat kasabasında papaz olan Ron Naidoo, BBC'ye yükselen sel suları nedeniyle geceyi uykusuz geçirdiğini ve polisin içinde bir ceset olan bir arabayı nehirden dışarı sürüklediğini gördüğünü anlattı.

Naidoo durumun travmatik olduğunu "çünkü burada nehrin bu kadar yükseldiğini ilk kez" gördüğünü belirtti.

The KwaZulu-Natal bölgesel yönetimi Facebook'ta yaptığı açıklamada, mülklere ve altyapıya verilen hasarın milyarlarca randı bulduğunu belirtti ve sağanakların "görülmemiş bir tahribata" neden olduğunu belirtti.

Durban Valisi BBC'ye verdiği demeçte elektrik üretim ve su arıtma tesislerinin sular altında kaldığını belirtti.

İki ana telekomünikasyon şebekesine ait 900'den fazla baz istasyonunun hasar aldığı bildirilen ülkede iletişim kesintiye uğradı.

Yetkililer, selden etkilenen bölgeyi afet bölgesi ilan etmenin, Ulusal Hazine'den "acil durum fonu başvurusunda bulunulmasına" ve yeniden yapılanma çalışmalarına olanak sağlayacağını söylüyor.

Bilim insanları yakın zamanda iklim değişikliğinin Afrika'nın güneyinde sağanak yağışları artırdığını açıklamıştı.

Bu senenin başında, bölgede sadece altı hafta içinde üç siklon ve iki tropikal fırtına yaşandı.

Bunlar öncelikle Madagaskar, Mozambik ve Malavi'yi etkiledi, 230 ölüme geniş çaplı hasara yol açtı.

