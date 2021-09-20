HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Güney Afrika'da tehlike altındaki penguenlere arı sürüsü saldırdı: 63 ölü

Güney Afrika'da tehlike altındaki penguenlere arı sürüsü saldırdı: 63 ölü

20.09.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cape Town yakınlarında soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan Afrika penguenlerinden 63'ü arı saldırısında öldü.

Güney Afrika'da tehlike altındaki penguenlere arı sürüsü saldırdı: 63 ölü

Güney Afrika'daki doğal yaşam koruma grupları, soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 63 Afrika pengueninin arı saldırısına uğrayarak öldüğünü bildirdi.

Sayıları azaldığı için koruma altına alınmış olan Simonstown yakınlarındaki bir koloniden 63 penguen, sahilde her biri çok sayıda arı tarafından sokulmuş olarak bulundu. Vücutlarında başka bir yara izi olmadığı belirlendi.

Ulusal park yetkilileri BBC'ye bunun yılda 60 bin civarında kişinin ziyaret ettiği dünyaca meşhur Boulders Plajı'nda, şimdiye kadar bilinen bu tür ilk saldırı olduğunu söylediler.

'Şanssızlık'

Güney Afrika'nın ulusal parklarında deniz biyologu olarak çalışan doktor Alison Kock "Penguenler ve arılar genellikle bir arada yaşıyorlar" diyor.

"Arılar kışkırtılmadıkça sokmazlar. Yakınlardaki bir yuva ya da kovanın zarar gördüğü ve arıların topluca kaçarken saldırganlaştığı varsayımı üzerinde duruyoruz. Ne yazık ki o sırada karşılarına penguenler çıkmış olmalı" diye sürdürdü.

Ölü bulunan penguenler üzerinde yapılan incelemede kuşların gözleri civarından sokulduğu görüldü ve çevrede ölü arılar da bulundu.

Güney Afrika Sahil Kuşlarını Koruma Vakfı'ndan veteriner David Roberts Fransız Haber Ajansı AFP'ye "Bu çok nadir görülebilecek bir olay. Böyle bir şeyin sık sık olmasını beklemiyoruz, şanssızlık" diye konuştu.

Afrika penguenleri neden tehlikede?

Küçük boylarıyla ayırt edilen Afrika penguenleri Güney Afrika ve Namibya sahillerinde yaşıyor ama daha kuzeyde Gabon'a kadar sahillerde görülebiliyorlar.

Sayılarının hızla azalmasının sebebi Uluslararası Doğa Koruma Birliği'ne göre esas olarak bölgede aşırı balık avlanması ve iklimdeki dengesizlikler.

Cape'deki bal arıları da bir çok koruma alanının bulunduğu bölgedeki eko-sistemin bir parçası.

Güney Afrika Parklar Müdürlüğü Cuma günü ayrıca yakındaki Fish Hoek'te de çok sayıda arı tarafından sokulmuş bir ölü penguen bulunduğunu bildirdi.

Yapılan açıklamada ölü penguenler üzerinde hala toksikoloji ve hastalıklarla ilgili incelemelerin sürdürüldüğü ve bölgedeki durumun gözlemleneceği de kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dakikalarca yerde yattı! Vatandaşlar polisi aradıDakikalarca yerde yattı! Vatandaşlar polisi aradı
Ülke diken üstünde! 2020'den bu yana 8 kat arttıÜlke diken üstünde! 2020'den bu yana 8 kat arttı
Yeni rekor! Yaşlı nüfusu 36,4 milyonu geçtiYeni rekor! Yaşlı nüfusu 36,4 milyonu geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kapsam genişletildi! Artık silah ruhsatı alabilecekler

Kapsam genişletildi! Artık silah ruhsatı alabilecekler

Para karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı ölmüştü! Müebbetle yargılanan öğretmen hakkında karar

Para karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı ölmüştü! Müebbetle yargılanan öğretmen hakkında karar

Merkez Bankası politika faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası politika faiz kararı ne olacak?

Naci Ağbal'dan dikkat çeken paylaşım

Naci Ağbal'dan dikkat çeken paylaşım

"Fazla ödendi" dedi, 750 bin lirayı devlete iade etti

"Fazla ödendi" dedi, 750 bin lirayı devlete iade etti

Meteoroloji uyardı! Hızla düşecek

Meteoroloji uyardı! Hızla düşecek

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çocukları hayatta kalsın diye günlerce emzirdi ama...

Çocukları hayatta kalsın diye günlerce emzirdi ama...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İş görüşmesi için restorana giden avukatlara şok

İş görüşmesi için restorana giden avukatlara şok

Taksim Meydanı'nda ilginç görüntü! Herkesin önünde soyundular

Taksim Meydanı'nda ilginç görüntü! Herkesin önünde soyundular

ABD Kabil'de düzenlediği İHA saldırısında 10 sivilin öldüğünü kabul etti

ABD Kabil'de düzenlediği İHA saldırısında 10 sivilin öldüğünü kabul etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.