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Güney Afrika'da trafik kazası: 28 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 10:32 | Son Güncelleme

Kontrolden çıkan tır, karşı şeritteki araçları altına aldı

CAPE TOWN (AA) - Güney Afrika'nın Limpopo eyaletinde kontrolden çıkan bir tırın neden olduğu trafik kazasında 28 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan habere göre Gauteng eyaleti yönünde ilerleyen çimento yüklü bir tırın ön tekerinin patlaması sonucu karşı şeride girdi. Tırın karşıdan gelen araçları altına alarak sürüklediği kazada aracın şoförü sağ kurtulurken çarptığı bazı otomobiller alev aldı.

Basına açıklama yapan polis sözcüsü albay Moatshe Ngoepe, kazada 2'si çocuk 28 kişinin hayatını kaybettiğini, olaydan sadece 4 kişinin sağ kurtulabildiğini söyledi.

Ngoepe "Çimento taşıyan tırın ön tekerleğinin patlaması sonucu şöför direksiyon kontrolünü kaybetmiş ve karşı şeritten gelen araçlarla çarpışmış. Tırın çarptığı araçlardan 22 kişiyi taşıyan bir minibüsten sağ çıkan olmadı. Diğer araçlarda ölenlerle beraber kazada toplam 28 kişi yaşamını yitirdi." diye konuştu.

Kazanın yaşandığı yol trafiğe kapatılırken, tır şöförü hakkında kasten adam öldürme suçundan soruşturma başlatıldı.

Kazada ölen ve yaralananların kimlik belirleme işlemlerinin hala devam ettiği belirtildi.

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