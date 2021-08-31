Güney Afrika'da Yeni Corona Varyantı Tespit Edildi

Güney Afrikalı uzmanlar, Corona virüsünün yeni bir varyantını belirlediklerini söyledi.

Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü, yayınladığı yeni araştırmada, C.1.2 olarak adlandırılan yeni varyantın ülkede ilk kez Mayıs ayında tespit edildiğini, o zamandan beri Afrika, Asya, Avrupa, Büyük Okyanus'un güneyindeki bölgeler ve Okyanusya'da yedi ülkeye yayıldığını bildirdi.

Uzmanlar, C.1.2 varyantının, Corona virüsünün daha hızlı bulaşan ve hastanın bağışıklık sistemi üzerinde daha çok hakimiyet kuran diğer mutasyonlarıyla aynı özelliklere sahip olduğunu söylüyor.

Güney Afrika'daki araştırma henüz yayınlanmadı ve uzmanlardan oluşan kurul değerlendirmesinden geçmedi. Uzmanlar, C.1.2. varyantının ne sıklıkla görüldüğünü ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belirlenen kurallar gereği ”dikkat edilmesi ya da kaygılanılması gereken” bir varyanta dönüşecek şekilde evrimleşip evrimleşmediğini hala takip ettiklerini söylüyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) Pazartesi günü yapılan açıklamada, ABD'de kullanılmakta olan üç Corona virüsü aşısının ağır hastalığı önlemede etkili olmaya devam ettiğini bildirdi. CDC uzmanı Dr. Sara Oliver, aşı danışma kuruluna, Nisan-Temmuz ayları arasında Delta varyantının baskın varyant olarak ortaya çıktığı dönemde, Corona aşısının 18-74 yaş arasındaki yetişkinlerde hastaneye yatışları önlemede yüzde 94 etkili olduğunu söyledi.

Aşının 75 yaş ve üzerindeki yetişkinlerde hastaneye yatışları önleme konusunda etkinliğini azalsa da bu oran yine de yüzde 80'in üzerinde seyrediyor.

Dr. Oliver, aşıların enfeksiyonu ya da hafif hastalık belirtilerini önlemede daha düşük etkinlik gösterdiğini, bu durumun, aşının zaman içinde etkinliğini kaybetmesinden ve Delta varyantının daha bulaşıcı olmasından kaynaklandığını belirtti.

Danışma kurulu, ABD'de Corona virüsü enfeksiyonlarının artışa geçtiği bu dönemde Pfizer-BioNTech, Moderna ve Johnson & Johnson aşılarının takviye dozlarını onaylayıp onaylamamayı ele alıyor. Biden yönetimi, kısa süre önce, Pfizer ya da Moderna aşılarının üçüncü dozlarının önümüzdeki ay erişime açılacağını açıkladı. Hem CDC hem de ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Pfizer ya da Moderna aşılarının bağışıklık sistemi zayıf kişiler için üçüncü takviye dozunun yapılmasını tavsiye etmişti.

Kurul, Pazartesi günü Pfizer aşısının 16 yaş ve üzerindekiler için kullanılmasını oybirliğiyle tavsiye etti.

CDC ayrıca yedi yeni ülke ve bölgeyi, Corona seyahat uyarı listesinde en üst düzey risk kategorisine aldı.

Azerbaycan, Estonya, Guam, Kuzey Makedonya, Porto Riko, Karayipler'deki ada ülke St. Lucia ve İsviçre; Corona virüsü bulaşması açısından "çok yüksek risk" taşıyan Seviye 4 listesine alındı.

Yeni Zelanda'da ise sağlık yetkilileri, Başbakan Jacinda Ardern'ın bu ayın başında sıkı kapanma önlemleri almasından bu yana yeni vaka sayılarında azalma kaydedildiğini bildirdi. Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, Salı günü 49 yeni vaka bildiriminde bulundu. Bu sayı Pazartesi günü 53, Pazar günüyse 83'tü.

Başbakan Ardern, Şubat ayından beri ilk kez Auckland kentinde 58 yaşındaki bir kişinin Corona virüsü testinin pozitif çıkması üzerine 17 Ağustos'ta sıkı kapanma önlemlerini uygulamaya koymuştu. O tarihten bu yana ülkede 612 yeni vaka tespit edildi. Reuters'a göre bunların 597'si Auckland, 15'i de başkent Wellington'da belirlendi.

Bu haberin bazı ayrıntıları Reuters haber ajansından alınmıştır.

