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Güney Afrika'da yeni dinozor türü keşfedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 00:19 | Son Güncelleme

200 milyon yıllık fosilin, yeni bir dinozor türüne ait olduğu belirlendi

Güney Afrika'da yeni bir dinozor türü keşfedildi.

National Geographic'in internet sitesindeki habere göre, Witwatersrand Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, araştırmacılar 200 milyon yıl önce yaşadığı sanılan yeni bir dev dinozor türünün keşfedildiğini açıkladı.

Bulunan fosillerin, günümüzde yaşayan Afrika fillerinin iki katı büyüklüğündeki bir dinozora ait olduğu kaydedildi.

13 ton ağırlığında ve yaklaşık 4 metre boyunda olduğunu belirtilen dinozor türünün, kendi döneminde evrende yaşayan en büyük hayvan türü olduğu sanılıyor.

"Dev bir gök gürültüsü" adı verilen türün, klasik uzun boyunlu dinozorlar grubu olan bir "sauropod" gibi göründüğü ancak daha eski dönemde yaşayan bir familyaya ait olduğu aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika dinozor fosil Güney Afrika

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