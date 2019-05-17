"Güney Afrika'daki eski apartheid rejiminin uygulamaları bugün Filistin'de yaşanıyor"

Mescid-i Aksa'ya cuma namazı kılmak için gittiği sırada İsrail güçlerinin kendisi ve beraberindeki üç kişiyi yaklaşık bir saat boyunca alıkoyduğunu anlatan Kuzu, uzun süre güneşin altında bekletildiklerini, pasaportlarına ve telefonlarına el konulduğu, hakarete uğradıklarını, bir saatlik sürenin ardından da serbest bırakıldıklarını dile getirdi.

KUDÜS (AA) - MUSTAFA DEVECİ - İsrail güçlerince bu sabah işgal altındaki Doğu Kudüs'te gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Türk kökenli Hollanda milletvekili Tunahan Kuzu, İsrail'in Filistin'e yönelik politikalarının 1980'li yıllarda Güney Afrika'daki apartheid rejimi uygulamalarına benzediğini söyledi.

Bazı yabancı ülkelerin ve uluslararası kuruluşların İsrail için "bölgenin tek demokratik ülkesi" ifadesini kullandığını hatırlatan Kuzu, "Demokrasinin temel değerlerinden bir tanesi fikir özgürlüğüdür. Biz de o fikir özgürlüğünün olmadığını kendimiz yaşayarak gördük." dedi.

Kuzu, Filistin'de yaşanan haksızlığın had safhada olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"1980'li yıllarda Güney Afrika'da apartheidden bahsediliyordu. Ve o yıllarda Güney Afrika'da yaşananlar şu anda burada (Filistin'de) yaşanıyor. Otobandan gidiyorsunuz, yolun bir tarafında İsrail mahalleleri var, diğer tarafında Filistin mahalleleri. Ve aradaki farkı bariz şekilde görebiliyorsunuz. Bu durum gerçekten içler acısı."

- "Filistinliler kendi ülkelerinde kendi bayraklarını açamıyor"

Sabah gözaltına alındığı sırada Filistin bayrağı taşıdığını hatırlatan Kuzu, buradaki amacının Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin kendi topraklarında kendi bayraklarını taşıyıp taşıyamadıklarını gözleriyle görmek olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti: