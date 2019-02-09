HABER

Güney Afrika'daki Osmanlı mirası camiye Türk bayrağı çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 21:14 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen: - "TİKA'nın bu Osmanlı mirasına yaptığı ve yapacağı katkılarla tarihimizi canlandırarak ilişkilerimizi daha ileriye taşınmaya devam edeceğiz" - Nur'ul Hamidiye Camisi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrauf Bux: - "Bizler bu camiyi Güney Afrika ve Türkiye'nin ortak değeri olarak görerek iki ülke ilişkilerine katkıda bulunmak için bu kararı aldık"

Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde 135 yıl önce Osmanlı Sultanı 2. Abdulhamid'in yardımları ile inşa edilen Nur'ul Hamidiye Camisi'ne, düzenlenen törenle Türkiye ve Güney Afrika bayrakları çekildi.

Nur'ul Hamidiye Camisi'nde düzenlenen törene Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Filistin ve Yemen büyükelçileri, Güney Afrika Müslüman Hukuk Konseyi Başkan Yardımcısı Abdulhalik Allie, TİKA Pretorya Koordinatör Yardımcısı Egemen Şener, Nur'ul Hamidiye Camisi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrauf Bux, Güney Afrikalılar ile ülkede yaşayan Türk vatandaşları katıldı. Törende, camiye Türkiye ve Güney Afrika bayrakları çekildi.

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, törende yaptığı konuşmada, dünyanın en uç noktasındaki bir Osmanlı camisine 135 yıl sonra Türk bayrağının asılmasının çok eşsiz bir anlam ifade ettiğini belirterek "Bir büyükelçi olarak bu tarihi ana şahitlik etmekten büyük onur duyuyorum. Burası hepimizin camisi. TİKA'nın bu Osmanlı mirasına yaptığı ve yapacağı katkılarla tarihimizi canlandırarak ilişkilerimizi daha ileriye taşınmaya devam edeceğiz." dedi.

Nur'ul Hamidiye Camisi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrauf Bux ise dünyanın iki ayrı ucunda bulunan Türkiye ve Güney Afrika'nın ortak tarihi bağlarına dikkati çekmek için camiye iki ülkenin bayrağını çektiklerini açıkladı. Caminin iki ülkenin de ortak değeri olduğunu vurgulayan Bux, "2. Abdulhamid'in camiyi inşa etmesinden 130 yıl sonra 2014'te TİKA bize geldi ve 'Neye ihtiyacınız var?' diye sordu. Bugün gördüğünüz gibi caminin tamamını TİKA yeniledi. Bizler bu camiyi Güney Afrika ve Türkiye'nin ortak değeri olarak görerek iki ülke ilişkilerine katkıda bulunmak için bu kararı aldık." dedi.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Türkiye'deki en yüksek bütçeli 'Hint düğünü' Serik'te yapılıyorTürkiye'deki en yüksek bütçeli 'Hint düğünü' Serik'te yapılıyor
Samsun'daki hırsızlık operasyonuSamsun'daki hırsızlık operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Güney Afrika

En Çok Okunan Haberler

Aynı aileden ölen 9 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Aynı aileden ölen 9 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Şenol Güneş A Milli Takım'da

Şenol Güneş A Milli Takım'da

Fransa'da ortalık karıştı! Göstericinin kolu koptu

Fransa'da ortalık karıştı! Göstericinin kolu koptu

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'den Çin'e sert tepki: Büyük bir utanç kaynağıdır

Türkiye'den Çin'e sert tepki

Denizli'de kaza yapan otomobil ikiye bölündü: 4 yaralı

Korkunç kaza! Otomobil ikiye bölündü!

Kartal'da çöken binada hayatını kaybeden Şevval Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Annesine söyleyemediler! Şevval Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'da çöken binadan kurtulan yaralıları ziyaret etti

Faciayı anlattılar: Eşim yanımda can verdi!

Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi

Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi

Ankara'da ilk tanzim satış çadırları kuruldu

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.