Güney Afrika'dan Çad'a götürülen iki gergedan ölü bulundu

JOHANNESBURG (AA) - Güney Afrika'dan, Orta Afrika ülkesi Çad'a götürülen altı siyah gergedandan ikisinin ölü bulunduğu bildirildi.
Güney Afrika ve Çad hükümetlerinden yapılan ortak yazılı açıklamada, erkek ve dişi gergedanın avlanmadığı, ancak ölüm nedenlerinin henüz bilinmediği belirtildi.
Gergedanların ölüm nedenini araştırmak için Zakouma Ulusal Parkı'na veteriner gönderildiği aktarılan açıklamada, diğer dört gergedanın ise yakından takip edildiği kaydedildi.
Dünyanın en büyük gergedan nüfusuna sahip olan Güney Afrika'da, bu hayvanlar boynuzları için kaçak avcıların tehdidi altında bulunuyor.
"Save the Rhino" grubuna göre, Güney Afrika'da 2017 yılında bin 28 gergedan avcılar tarafından öldürüldü.
Nesli tükenme tehlikesi altında olan gergedanların boynuzları, özellikle geleneksel tıpta kullanılması nedeniyle Asya'nın bazı bölgelerinde yüksek fiyata alıcı buluyor.
Kendisini yok yazan öğretmenin başına silah dayadı!
İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu’nda dikkat çeken valiz trafiği!
İstanbul Barosu seçimlerinde, ekran kapatma skandalı!
Almanya'dan Suudi Arabistan'a yaptırım kararı: Silah satışı yapılamaz
Genç kıza alışveriş yaptığı markette yumruklu saldırı!
Bursa Gemlik'te korkunç kaza! Büşra öğretmeni o halde görenler şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler
AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi
İşte Canan Karatay'ın yeni önerisi! Hükümete seslendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum