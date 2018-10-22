HABER

Güney Afrika'dan Çad'a götürülen iki gergedan ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 02:58 | Son Güncelleme

Güney Afrika'dan Çad'a götürülen iki gergedan ölü bulundu

JOHANNESBURG (AA) - Güney Afrika'dan, Orta Afrika ülkesi Çad'a götürülen altı siyah gergedandan ikisinin ölü bulunduğu bildirildi.

Güney Afrika ve Çad hükümetlerinden yapılan ortak yazılı açıklamada, erkek ve dişi gergedanın avlanmadığı, ancak ölüm nedenlerinin henüz bilinmediği belirtildi.

Gergedanların ölüm nedenini araştırmak için Zakouma Ulusal Parkı'na veteriner gönderildiği aktarılan açıklamada, diğer dört gergedanın ise yakından takip edildiği kaydedildi.

Dünyanın en büyük gergedan nüfusuna sahip olan Güney Afrika'da, bu hayvanlar boynuzları için kaçak avcıların tehdidi altında bulunuyor.

"Save the Rhino" grubuna göre, Güney Afrika'da 2017 yılında bin 28 gergedan avcılar tarafından öldürüldü.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan gergedanların boynuzları, özellikle geleneksel tıpta kullanılması nedeniyle Asya'nın bazı bölgelerinde yüksek fiyata alıcı buluyor.

PARTNERErkeklerde en sık rastlanan bu kansere dikkat!Erkeklerde en sık rastlanan bu kansere dikkat!
Diyanet'ten 'deizm, ateizm, agnostisizm ve yanlış din algılarını' ölçmek için kamuoyu araştırmasıDiyanet'ten 'deizm, ateizm, agnostisizm ve yanlış din algılarını' ölçmek için kamuoyu araştırması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştüDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çad Gergedan Güney Afrika

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 35 kilo yağış düşecek! İstanbullular yarına dikkat!

Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 35 kilo yağış düşecek! İstanbullular yarına dikkat!

Kendisini yok yazan öğretmenin başına silah dayadı!

Kendisini yok yazan öğretmenin başına silah dayadı!

İrem Sak da bornozlu fotoğrafını paylaştı

İrem Sak da bornozlu fotoğrafını paylaştı

İstanbul Valiliğinden Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz için koruma kararı

İstanbul Valiliğinden Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz için koruma kararı

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı'nın cesedi hakkında flaş açıklama!

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı'nın cesedi hakkında flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terörist itiraf etti! ABD, IŞİD'le anlaşma yapmış

Terörist itiraf etti! ABD, IŞİD'le anlaşma yapmış

Diyanet'ten 'deizm, ateizm, agnostisizm ve yanlış din algılarını' ölçmek için kamuoyu araştırması

Diyanet'ten 'deizm, ateizm, agnostisizm ve yanlış din algılarını' ölçmek için kamuoyu araştırması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü

Meteoroloji'den yurt genelinde sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yurt genelinde sağanak uyarısı

Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Nevşin Mengü'den cinsiyetçi paylaşımlara tepki

Nevşin Mengü'den cinsiyetçi paylaşımlara tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.