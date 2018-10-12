GÜNEY AFRİKA'DAN UYUŞTURUCU MADDE GETİREN KADIN YAKALANDI

Haber: Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri 9 Ekim'de Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği operasyonda Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Durban şehrinden gelen bir kadını takibe aldı. Polis ekipleri, Güney Afrika Cumhuriyeti uyruklu 33 yaşındaki F.F.M.'yi durdurarak valizinde arama yaptı. Yapılan aramada 9 parça halinde toplam 7 kilo 830 gram gelen esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.F.M. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
VALİZDEN ÇIKAN UYUŞTURUCULAR POLİS KAMERASINDA
Şüpheli F.F.M. isimli kadının pasaport kontrolünden geçtikten sonra polis ekipleri eşliğinde ilerlemesi güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekipleri F.F.M.'nin valizinde arama yapması ve uyuşturucu maddeleri bulması görüntülendi.
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