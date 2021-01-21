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Güney Afrikalı Bakan Jackson Mthembu, Kovid-19'dan hayatını kaybetti

21.01.2021 18:52 | Son Güncelleme:
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Güney Afrikalı Bakan Jackson Mthembu, Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Bakanı Jackson Mthembu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Twitter'den yaptığı açıklamada, Bakan'ın ölümünü derin bir üzüntüyle duyurduğunu belirterek, ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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Mthembu'yu "örnek bir lider ve aktivist" olarak tanımlayan Ramaphosa, kendisinin çok sevilen, büyük saygı duyulan bir meslektaş ve yoldaş olduğunu ifade etti.

10 gün önce Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Mthembu, 2019'dan bu yana Devlet Bakanı olarak görev yapıyordu.

Uzun yıllardır milletvekilliği yapan ve iktidardaki Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC) üyelerinden olan Mthembu, 62 yaşındaydı. (AA)

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