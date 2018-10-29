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Güney Afrikalı bir grup öğrenci insan idrarından tuğla üretti

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.10.2018 15:37 | Son Güncelleme

Cape Town Üniversitesi öğrencileri, Dr. Dyllon Dandal isimli öğretim üyesinin denetimi altında yaptıkları çalışma ile idrardan gerçek bir tuğla ürettiler.

Güney Afrikalı bir grup öğrenci insan idrarından tuğla üretti

Güney Afrikalı bir grup öğrenci, insan idrarından tuğla geliştirdi. Yapılan bu buluş; kil, beton ve kerpiç tuğlalara alışkın olan insanoğlu için oldukça radikal bir adım. Öğrenciler bu tuğlaya “bio-tuğla” adını verdiler.

Dr. Dyllon Randal, The Guardian'a verdiği demeçte proje hakkında şunları söyledi: “Bu örnekte atık olarak görülen bir şeyi alıp ondan birden fazla ürün ortaya çıkarıyorsunuz. Aynı işlemi atık akıntı için kullanabilirsin. İşin sırrı bazı şeyleri yeniden düşünmekte.”

Tuğlanın oluşması için en az 30 litre idrar gerekiyor. Ortalama bir insanın tuvalete her çıktığında yaklaşık 300 ml idrar çıkardığını düşünürsek, tuğla üretmek için tuvaleti sık sık ziyaret etmek gerekecek gibi görünüyor. Bio-tuğlanın en avantajlı tarafı normal tuğlalar gibi fırınlanmaya ihtiyaç duymamaları; nitekim fırınlama işlemi, tuğlalar işlenirken atmosfere karbondioksit yaymakta. Bilim insanları bu tuğlayı sıfır atıklı tuğla olarak tanımlıyorlar.

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Güney Afrika cape town üniversitesi idrar Tuğla teknoloji

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