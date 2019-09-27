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Güney Afrikalı Hristiyanlardan İsrail'i boykot kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 17:27 | Son Güncelleme

Güney Afrika Anglikan Kilisesi, Filistin'de işgal sona erene kadar İsrail'i boykot edecek

Güney Afrika Anglikan Kilisesi (ACSA), Filistin'deki İsrail işgalinin sonlandırılması için mücadele eden ve "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen "Boykot, Tecrit, Yaptırımlar (BDS) Hareketi"ni, oy birliğiyle destekleme ve İsrail'e karşı boykot kararı aldı.

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde üç yılda bir düzenlenen ve çevre ülkelerden gelen Anglikan Kilisesi temsilcilerinin katıldığı toplantıda, Filistin'de işgal sona erene kadar İsrail'in boykot edilmesi kararlaştırıldı.

Namibya, Lesotho, Svaziland, Mozambik ve Angola'dan temsilcilerin katıldığı toplantıda alınan kararda, "Kutsal topraklardaki durum Hristiyan kilisesinin dikkatini çekmektedir çünkü burası İsa Mesih'in doğduğu ve büyüdüğü ve çarmıha gerildiği yerdir." ifadeleri kullanıldı.

Kararda, Yahudilik ile siyonizmin farklı kavramlar olduğunun altı çizilirken antisemitizm ve İslamofobi sert bir şekilde kınandı.

Kararda ayrıca Güney Afrika'daki Apartheid rejim ile Filistin'deki işgal rejimi arasında benzerlikler olduğu ve hatta İsrail rejiminin Apartheid rejimden bile kötü olduğu vurgulandı.

Filistin topraklarında İsrail işgaline son verilmesi amacıyla kurulan BDS Hareketi, uluslararası alanda İsrail'in ekonomik, akademik, kültürel ve siyasi bakımdan boykot edilmesine öncülük yapıyor.

Müslümanların azınlıkta olduğu Güney Afrika'nın nüfusunun büyük bölümünü Hristiyanlar oluşturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
BDS Hareketi Güney Afrika Anglikan Kilisesi (ACSA) israil

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