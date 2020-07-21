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  4. Güney Afrikalı İki Bakan COVID-19 Teşhisiyle Hastaneye Kaldırıldı

Güney Afrikalı İki Bakan COVID-19 Teşhisiyle Hastaneye Kaldırıldı

21.07.2020 12:33 | Son Güncelleme

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde kabine üyesi iki bakan, COVID-19 tehşisiyle hastaneye kaldırıldılar

Güney Afrikalı İki Bakan COVID-19 Teşhisiyle Hastaneye Kaldırıldı

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde kabine üyesi iki bakan, COVID-19 tehşisiyle hastaneye kaldırıldılar.

Çalışma ve İstihdam Bakanı Thembelani Nxesi ve Doğal Kaynaklar Bakanı Gwede Mantashe, Corona virüsü salgınına yakalandıkları gerekçesiyle hastaneye kaldırıldılar. Her iki bakanın da bir hafta önce yaptırdıkları Corona virüsü testleri pozitif çıkmıştı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Her iki bakan Nxesi ve Mantashe’nin süratle iyileşmesini diliyoruz” denildi. Açıklamada iki bakanın da durumlarının daha yakından takip edilebilmesi için hastanede müşahade altına alındıkları belirtildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde bugüne dek 372 bin 628 Corona virüsü vakası tespit edilirken 5 bin 173 kişi de hayatını kaybetti.

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