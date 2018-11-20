Güney Afrikalı kanaat önderlerinden Türkiye ile ilişkilere destek

MURAT KARADAĞ - Güney Afrika'da faaliyet gösteren Müslüman Hukuk Konseyi (MJC) yöneticileri, Türkiye ile Güney Afrika arasındaki ilişkilerin 150 yıl önceye dayandığını ve bu ilişkilerin daha da derinleştirilerek ileriye taşınması gerektiğini belirtti. Güney Afrika'nın en büyük İslami kuruluşu olan MJC'nin üst düzey yöneticileri Türkiye ziyareti sonrası AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Türkiye ziyareti kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türkiye Maarif Vakfı (TMV) yöneticileriyle iki ülke ilişkilerine katkıda bulunmak üzere üst düzey toplantılar yaptıklarını anlatan MJC üst düzey yöneticilerinden ilahiyatçı Riad Fataar, Türkiye ile Güney Afrika ilişkilerine her alanda destek vermeye hazır olduklarını açıkladı.

\ - "Ebubekir Efendi'nin misyonunu daha da ileriye beraberce taşımalıyız" TMV Başkanı Birol Akgün ile Güney Afrika’da açılması planlanan okullar hakkında görüştüklerini belirten Fataar, bu konuda tecrübe paylaşımı yapabileceklerini ifade ederek "Türkiye ve Güney Afrika ilişkileri 150 yıl önce Osmanlı alimi Ebubekir Efendi'nin buradaki Müslüman topluma verdiği eğitim faaliyetleriyle başladı. O dönem Ebu Bekir Efendi'nin buraya gelmesi ne kadar önemli idiyse bugün de Maarif Vakfının gelmesi o kadar önemlidir." dedi.

Fataar, iki ülke arasında karşılıklı öğrenci değişimlerinin de yapılması gerektiğine işaret ederek Türkiye'de eğitim alıp Güney Afrika'ya tekrar dönecek öğrencilerin hem kendi ülkelerine çok büyük faydalar sağlayacaklarını hem de iki ülke arasındaki bağları daha güçlü hale getireceklerini vurguladı. Kurum olarak Maarif Vakfının Güney Afrika'daki çalışmalarına tecrübe paylaşımıyla destek vermeye her zaman hazır olduklarını dile getiren Fataar, "150 yıl sonra bu eğitim faaliyetleriyle Ebubekir Efendi'nin misyonunu daha da ileriye beraberce taşımalıyız." ifadelerini kullandı. Fataar, TİKA'nın Güney Afrika ve dünyada hayata geçirdiği projelerin insanlarda iz bıraktığını ve ülkede daha yapılabilecek çok sayıda proje olduğunu kaydetti. ⁃ "Erdoğan sadece Türkiye'den ibaret değil" MJC üst düzey yöneticilerinden Abdul Khaliq Allie de Güney Afrikalı Müslümanların Türkiye'ye ve Türk halkına karşı çok büyük sempatisi olduğunu söyledi. Türkiye'deki gelişmelerin Güney Afrika'da yakından takip edildiğini ifade eden Allie, "Kurum olarak 15 Temmuz tarihine kadar ülkemizde faaliyet gösteren Gülen yapılanmasıyla ilişkilerimiz vardı çünkü onların burada Türkiye'yi temsil ettiklerini düşünüyorduk. Fakat 15 Temmuz'dan sonra onlarla bütün bağlarımızı kopardık çünkü Türkiye'ye tehdit oluşturan bir örgütle bizim bir bağ kurmamız mümkün değildir. Bizim muhabbetimiz Türk insanıyla." değerlendirmesinde bulundu.